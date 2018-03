Blau.de im Netz-, Tarif- und Service-Check

© blau.de Blau.de

Blau.de zählt zu den großen Anbietern mit vielen Kunden und einem hohen Bekanntheitsgrad. Auch wenn die Methoden, wie Kunden zu zählen sind - nur aktive oder auch nicht aktive? - im Discountbereich nicht immer transparent sind.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr, denn Blau.de spricht wortwörtlich Klartext. Die Webseite ist übersichtlich, der Preis transparent - so stellen wir uns Discount vor. Mit 24,90 Euro für unlimitiertes Telefonieren, SMS schreiben, bis die Finger bluten, und Highspeed-Surfen, bis 500 MB verbraucht sind, schlägt Blau.de den zweitgünstigsten Anbieter um satte 9 Cent pro Monat.

Prepaid-Bundles von Base, O2, Telekom und Vodafone

Wer hier also etwas länger als neun Jahre Kunde bleibt, kann sich auf diesem Weg 10 Euro zusammen sparen. Ok, geschenkt ...

Blau.de

Klarheit der Tarifgestaltung 8 von 10 Punkten

Gestaltung der Website 8 von 10 Punkten

Tarifvarianten 8 von 10 Punkten

Smartphone-Angebot 10 von 10 Punkten

Netzqualität der Muttergesellschaft (Basis: connect-Netztest 2012/13) 6 von 10 Punkten

Preisattraktivität (All-net-flat M 24,90 Euro) 8 von 10 Punkten

connect Freestyle Note: sehr gut

Günstiges Smartphone-Angebot

Deutlich mehr Sparpotenzial steckt in den Smartphones, denn hier listet Blau.de nicht nur die Poser-Phones, sondern auch Insidertipps wie das Mobistel Cynus T1, das ein 4,3-Zoll-Display und eine 8-Megapixel-Kamera mitbringt und sich bequem in zwölf monatlichen Raten zu je 13,93 Euro abstottern lässt. Auch das HTC One mini gibt's bei Blau.de schon für 18,81 Euro pro Monat, zahlbar dann allerdings in 24 Monatsraten.

Schwachpunkt Mobilfunknetz

Testsiege hat das E-Plus-Netz, in dem Blau.de-Kunden unterwegs sind, in den letzten Jahren einerseits wenige eingefahren - andererseits limitieren alle hier getesteten Discounter die Datengeschwindigkeit sowieso auf maximal 7,2 Mbit/s, sodass ein Qualitätsunterschied zu den Wettbewerbern in der Praxis kaum spürbar werden dürfte.

E-Plus im Netztest auf Platz 4

Hier kann Blau.de froh sein, dass sowohl Congstar als auch Otelo (Test) und Fonic auf Anweisung ihrer Mütter nicht freigelassen werden und ohne LTE-Unterstützung losgaloppieren müssen.

© blau.de Klartext: Die Website von Blau.de informiert rasch und übersichtlich über die Konditionen.

Seine Facebook-Seite sieht Blau.de eher als One-Way-Kommunikation denn als Möglichkeit zum Dialog. Dennoch nennen sich auch hier zum Testzeitpunkt bereits mehr als 43.000 Teilnehmer Fans. Die hätten wir auch gerne, da muss man also die Kirche im Dorf lassen.

