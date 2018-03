© 20th Century Fox Home Entertainment Titanic

Manche Songs sind so beliebt, dass sie den dazugehörigen Film durch langanhaltende Präsenz in den Charts zusätzlich im Gedächtnis halten.

Anzeige

"My Heart Will Go On" von Celine Dion ist der vielleicht bekannteste unter ihnen, der untrennbar mit dem dazugehörigen Kinoerlebnis verknüpft ist. Denn wer denkt bei der Ballade nicht automatisch an Leo und Kate an Bord der "Titanic", lange bevor das eisige Meer sie verschlingt? Und wer sieht nicht Patrick Swayze und Jennifer Grey Mambo tanzen, wenn Bill Medleys und Jennifer Warnes' "(I've Had) The Time of My Life" erklingt?

Dirty Dancing - Time of my Life (Final Dance) - High Quality Quelle: CPhillips92 4:29 min

Den Oscar 2016 für den besten Filmsong sicherten sich Jimmy Napes und Sam Smith mit dem Song "Writing's On The Wall" aus "James Bond 007: Spectre".

Doch es gibt auch weit weniger populäre Filmsongs, die mit einem Academy Award ausgezeichnet wurden. Wir haben alle oscarprämierten Filmsongs seit 1980 in einer Spotify-Playlist gesammelt. Schauen bzw. hören Sie rein und finden Sie Ihren persönlichen Lieblingsfilmsong.

Anzeige

Mehr zum Thema Musik-Playlist 30 Frühlingssongs für gute Laune Genießen Sie die schönste Zeit des Jahres mit der passenden Musik. Wir haben eine Playlist mit echten Gute-Laune-Songs zusammengestellt.

Playlist Die 40 schönsten Herbstsongs Die besten Songs für den Herbst haben wir für Sie in einer Playlist zusammengestellt. Driving home for Christmas Die besten Weihnachts-Songs zur Heimfahrt Ob im Auto oder Zug - mit diesen Weihnachts-Songs stimmen Sie sich perfekt auf den Heiligabend ein.

HiRes-Audio-Portale im Check Hochauflösende Musik via Download und Streaming Millionen Songs und Alben sind als Stream und Download per Internet verfügbar. Ein Füllhorn - mit dem Trend zum immer besseren Klang. Wir geben eine… Report Lautstärke-Normalisierung statt Loudness War Das Zeitalter überkomprimierter Tonträger geht zu Ende - im Kommen sind wieder dynamisch anspruchsvolle Musikproduktionen. Das Schlüsselwort für…