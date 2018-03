Mapfactor Navigator im Test Datenblatt Wertung

Gleich nach dem Start fordert der Mapfactor Navigator zur Auswahl auf: Will man die kostenlose Open Street Map verwenden oder für 15 Euro pro Land oder 20 Euro für ganz Europa Tomtom-Karten nutzen? Egal, wie man sich entscheidet: Die Karte muss zunächst auf das Gerät heruntergeladen werden und steht dann auch ohne Internetverbindung zur Verfügung.

Wir haben uns für die kostenlose Variante von Mapfactor Navigator entschieden - wer damit zufrieden ist, kann sich für die längere Nutzung gerne für die kostenpflichtige Variante entscheiden.

Doch es gibt ein paar Hemmschuhe: Zwar ist das Mapfactor-Menü ganz ordentlich gestaltet und die Bedienung geht grundsätzlich in Ordnung, doch die altbackene Kartengrafik und die müde Sprachausgabe machen wenig Lust auf mehr.

Noch dazu forderte uns das System mitten in einer Kurve zum Wenden auf: "Sie fahren in die falsche Richtung". So etwas darf nicht passieren. Unser Tipp: Die Mapfactor-App noch etwas reifen lassen ...

