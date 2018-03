© Astell&Kern / Calyx / HiFiMAN / iBasso Test: Vier tragbare MP3-Player

HiRes Wiedergabe für unterwegs ist im Moment in aller Munde. Hohe Akkuleistung, leistungsstarke Ausgangsstufen, massig Speicher bei highendigem Klang sind dabei die Hauptanforderungen, die moderne Portis erfüllen müssen.

Der eine oder andere High-End-Fan wird hier wohl die Nase rümpfen. Aber hohe Klangqualität findet heute in jeder Westen-, oder sagen wir lieber, in jeder Sakko-Tasche Platz. Wer seine Ohren verwöhnen möchte, will nicht nur hochaufgelöstes Material, am besten mit bis zu 24 bit / 192 kHz, oder DSD wiedergeben, sondern auch edle Kopfhörer betreiben können.

Und er braucht Speicherplatz - jede Menge sogar: HD-Musik kann je nach Auflösung bis zu sieben mal mehr Platz als "normale" Audio-Dateien in CD-Qualität einnehmen, beziehungsweise das Zwanzigfache im Falle einer MP3-Datei. Smartphones und Tablets bieten das alles zwar auch, doch ihre Fähigkeiten und Pegelreserven sind dann doch stark begrenzt. Hier irgendwo grätschen unsere vier HiRes-fähigen Mobil-Player ein. Denn bereits der günstigste Kandidat, der DX-50 von iBasso, bietet viel für's Geld und macht unterwegs enormen Spaß.

Die Modelle von Astell&Kern, Calyx und HiFiMan richten sich indes an eine andere Zielgruppe - kosten nämlich zwischen 700 und 1800 Euro. Dafür bieten sie aber im Gegenzug ein Mehr an Funktionen, die von WLAN-Anbindung (inklusive direktem Kauf/Download aus dem Internet), symmetrischen Ausgängen bis hin zu auswechselbaren Verstärkermodulen reicht. Natürlich sind die Kistchen bereits so smart, dass sie dank USB-Funktion in die Rolle des heimischen DACs schlüpfen können. Unbestritten: Wer einen nach HiFi-Gesichtspunkten hochwertigen Mobil-Player sucht, dürfte bei einem dieser vier Kandidaten fündig werden, und in HiRes-Sphären aufsteigen.

Fazit

Die HD-Portis zeigen, dass es möglich ist, hohe Klangkunst und Mobilität elegant zu vereinen. Durch den Anschluss an die heimische Anlage werden aus den Portis hochwertige Zuspieler. Herausragende USB-DAC Funktionalität, im Calyx und AK120 II - letzterer wird sogar zum vollwertigen Netwerkstreamer. In der Akkulaufzeit liegt der A&K klar vorne, HifiMAN und iBasso kontern mit der Möglichkeit eines schnellen Akkutauschs. Alle HD-Portis waren in der Lage den Audeze Magnetostaten anzutreiben, und bieten neben zukunftssicherer Updatefähigkeit vor allem: Highendigen Klang - unterwegs wie an der Kette zuhause.

