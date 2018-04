Die Preise und Tarife zu Apples iPhone 4 bei O2 sind nun bekannt und können sich sehen lassen.

Das Telekom-Monopol ist gefallen und auch andere Anbieter verkaufen das iPhone 4. Bei O2 wird es das iPhone 4 ab dem 27. Oktober zu kaufen geben. Und auch spezielle Tarife hat das Unternehmen parat:

O2 nutzt seine Flex-Tarife für das iPhone. Zwei Versionen gibt es:

O2 Blue 100 Flex: 20 Euro Grundgebühr, keine Vertragslaufzeit, 100 (+20 Bonusminuten) Inklusivminuten, 29 Cent pro Folgeminute, 19 Cent pro SMS, Datenflat (7,2 Mbit/s bis 300 MB, danach 64 kbit/s), 25 Euro Anschlusspreis.

O2 Blue 250 Flex: 30 Euro Grundgebühr, keine Vertragslaufzeit, 250 Inklusivminuten, 29 Cent pro Folgeminute, 19 Cent pro SMS, Datenflat (7,2 Mbit/s bis 300 MB, danach 64 kbit/s), 25 Euro Anschlusspreis.

Auch Tarife, die das iPhone subventionieren gibt es:

O2 Blue 100: 45 Euro Grundgebühr, 24 Monate Vertragslaufzeit, 100 Inklusivminuten (+20 Bonusminuten), 29 Cent pro Folgeminute, SMS-Flat, Datenflat (7,2 Mbit/s bis 300 MB, danach 64 kbit/s). Das iPhone 4 kostet 119 Euro (16 GB) bzw. 249 Euro (32 GB). Das iPhone 3GS gibt es für 49 Euro. 25 Euro Anschlusspreis.

O2 Blue 250: 60 Euro Grundgebühr, 24 Monate Vertragslaufzeit, 250 Inklusivminuten, 29 Cent pro Folgeminute, SMS-Flat, Datenflat (7,2 Mbit/s bis 300 MB, danach 64 kbit/s). Das iPhone 4 kostet 49 Euro (16 GB) bzw. 169 Euro (32 GB). Das iPhone 3GS gibt es für 0 Euro. 25 Euro Anschlusspreis.

Wer einen höheren Datenverbrauch hat, kann durch Zusatzpacks Upgraden:

Internet-Pack-M plus: 5 Euro pro Monat, Drosselung erst ab 1 GB.

Internet-Pack-L: 15 Euro pro Monat, Drosselung erst ab 5 GB.

Der O2o-Tarif kann ebenfalls für das iPhone verwendet werden:

O2o: 0 Euro Grundgebühr, keine Vertragslaufzeit, 15 Cent pro Minute/SMS, Kostenairbag bei 60 Euro, Handy-Surf-Flatrate (Internet-Pack-M) für 10 Euro zugebucht werden.

Wer das iPhone 4 oder 3GS über O2 My Handy in Raten abbezahlen möchte:

iPhone 3 GS (8 GB): 49 Euro Anzahlung plus 24 x 20 Euro (= 529 Euro gesamt)

iPhone 4 (16 GB): 49 Euro Anzahlung plus 24 x 25 Euro (= 649 Euro gesamt)

iPhone 4 (32 GB): 49 Euro Anzahlung plus 24 x 30 Euro (= 769 Euro gesamt)

Das iPhone 4 wird über O2 My Handy ohne SIM- und Netlock und ohne Vertrag (!) angeboten. Achtung: Übereifrige Shop-Betreiber (connect testete eine Reservierung in Stuttgart) bieten gerne mal einen Vertrag dazu an, ohne den sie das iPhone nicht verkaufen möchten. Diesen Vertrag muss man nicht in Kauf nehmen, um das iPhone 4 zu bekommen. Versuchen Sie es in einem anderen O2 Shop oder bestellen Sie das Gerät per Hotline oder Online, wenn sie keinen Vertrag zum iPhone benötigen.

Der Gesamtpreis ohne Vertrag liegt über O2 My Handy zwar etwas über dem der europäischen Länder, in denen es auch ohne Sperre angeboten wird. Allerdings spart man sich Stress mit Versand oder Fahrt ins Ausland und muss den Preis nicht auf einmal zahlen.

Tarifvergleich

Durch die Ähnlichkeit zu den Tarifen Complete 120 und Complete 240 der Telekom bietet sich ein Vergleich an.

Die vergleichbaren Tarife unterscheiden sich an verschiedenen Stellen. Der Complete 120 kostet im ersten Jahr das gleiche wie der O2 Blue 100, ab dem zweiten Jahr kommen bei der Telekom 5 Euro mehr drauf. Beim Complete 240 sind es im ersten Jahr 5 Euro mehr als beim O2 Blue 250, im zweiten 10 Euro. Bei der Telekom gibt es eine Wochenend Flat, bei O2 kann man endlos viele SMS schreiben.

Wer länger und mehr Speed braucht wird standardmäßig nur beim Complete 240 fündig - hier setzt die Drosselung erst bei 1 GB ein. Bei O2 kann man entsprechede Optionen gegen Aufpreis zubuchen.

Die iPhone-Preise schenken sich kaum etwas. O2 macht den Einstieg mit 119 Euro beim O2 Blue 100 etwas leichter. Bei den teureren Tarifen liegen die beiden Anbieter beim Gerätepreis maximal 30 Euro auseinander.

Bei der Telekom findet man unterhalb und oberhalb der beiden Tarife Angebote für entsprechend geringeren (Complete 60) oder höheren (Complete 1200) Inklusivminuten-Bedarf. Bei O2 kann sich man dafür auf ein ungesperrtes iPhone über Ratenzahlung holen und sich bei den drei weiteren Tarifen O2 Blue 100/250 Flex oder O2o bedienen.

[Update] Die Telekom wird am 3. November neue Tarife für Smartphones ins Programm aufnehmen. Die neuen iPhone-Preisestaffeln sich wie folgt:

Complete Mobil S: 39,95 Euro pro Monat, iPhone 4 (16 GB) 199,95 Euro, iPhone 4 (32 GB) 299,95 Euro.

Complete Mobil M: 49,95 Euro pro Monat, iPhone 4 (16 GB) 149,95 Euro, iPhone 4 (32 GB) 249,95 Euro.

Complete Mobil L: 59,95 Euro pro Monat, iPhone 4 (16 GB) 99,95 Euro, iPhone 4 (32 GB) 199,95 Euro.

Complete Mobil XL: 99,95 Euro pro Monat, iPhone 4 (16 GB) 1,00 Euro, iPhone 4 (32 GB) 99,95 Euro.

Alle neuen Tarife bringen eine 24-monatige Vertragslaufzeit mit. Sie enthalten eine Weekend-Flat und 120 Inklusivminuten in alle deutschen Netze. Beim Complete M kann man zwischen einer Flat ins deutsche Festnetz oder ins das Mobilfunknetz der Telekom wählen. Der Complete L enthält die Flat für beide eben genannten Netze und der Complete XL gar in alle deutschen Netze. Beim Mobil L und XL kann man Internettelefonie nutzen. Alle neuen Complete-Tarife haben SMS-Inklusivkontingente zwischen 40 und 3000 SMS pro Monat. Complete-Tarife nach Gesprächs-Volumen scheint es nicht mehr zu geben. Die Leistungen sind nahezu identisch geblieben, allerdings sind die monatlichen Gebühren geringer, sieht man mal von dem Wegfall des Complete XS ab. Je nach Tarif-Bedarf kommt man bei den iPhone-Preisen bei O2 hie und da günstiger weg. Die Unterschiede sind jedoch relativ gering.

