Der Patentstreit zwischen Samsung und Apple geht in die nächste Runde. Jetzt will Samsung die Patentklagen auf das iPhone 5 ausweiten. Droht dem iPhone 5 bald ein Verkaufsverbot in den USA?

In den letzten Wochen wurde noch spekuliert, jetzt hat Samsung bei einem Gericht in den USA eine Klage gegen den Verkauf des neuen iPhone 5 in den USA angekündigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Das neue iPhone soll - wie seine Vorgänger - mehrere Patente des koreanischen Elektronikkonzerns verletzen. Im Focus der Samsung-Anwälte stehen vor allem die LTE-Funktionen des iPhone 5. Noch unklar ist, wann die Klage eingereicht wird. Samsung will zunächst das ab sofort erhältliche iPhone 5 genau untersuchen und dann bestehende Patentklagen gegen Apple-Produkte um das iPhone 5 erweitern. Falls Samsung vor dem US-Gericht Erfolg mit seiner Klage hat, droht Apple ein in den USA ein Verkaufsverbot für das iPhone 5

Anzeige

Zwischen Apple und Samsung tobt seit Monaten ein Patentstreit der in vielen Ländern geführt wird. Im August hatte Samsung eine Niederlage vor einem kalifornischen Gericht hinnehmen müssen, das die Koreaner wegen Patentverletzung zu einer Strafzahlung in Höhe von 1,05 Milliarden Dollar an Apple verurteilte.

Hier finden Sie einen Connect-Test des neuen iPhone 5