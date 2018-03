iOS, Android und Windows Phone im Vergleich

© connect Smartphone Betriebssysteme

Wer heute ein Mobiltelefon kaufen will, sollte nicht mehr nur auf den Gerätehersteller, sondern insbesondere auf das Betriebssystem schauen. Denn das Operating System (OS) entscheidet über die Bedienphilosophie, den Funktionsumfang, die Sicherheitsfeatures, die Synchronisationsmöglichkeiten und nicht zuletzt über das Angebot an Software, die beliebten Apps.

Die drei bekanntesten mobilen Plattformen für Smartphones stellen aktuell Apple mit iOS 5, Google mit Android 4.0 und Microsoft mit Windows Phone 7.5. Alle drei versprechen einfache Bedienung, hohe Performance und jede Menge Funktionen, verfolgen aber unterschiedliche Ansätze und Konzepte. Die entscheidende Frage bei der Suche nach dem richtigen System: Möchte ich mich in einem geschlossenen Ökosystem bewegen oder mir lieber möglichst viele Türen und Wege offenhalten?

Google und Microsoft fordern Apple heraus

Apples Betriebssystem ist bekannt für seine einfache Bedienung, aber auch für seine introvertierte Natur. Es gehört zweifelsohne zu den fortschrittlichsten Plattformen für mobile Geräte und bietet seit dem iOS-5-Update mit der iCloud ein zukunftsträchtiges Konzept für die Online-Datenspeicherung. Wer sich auf Apple einlässt, bekommt Dienste sowie Hard- und Software aus einer Hand - kann sich aber nur im iKosmos bewegen.

Wem das nicht behagt, der findet bei Google mehr Vielfalt und Offenheit: Android ist Open Source, jeder Entwickler, Hersteller oder Netzbetreiber kann den Quellcode des Betriebssystems einsehen, adaptieren und Anwendungen in das System integrieren. Das führt allerdings dazu, dass kaum ein Android-Gerät dem anderen gleicht - weder bei der Bedienung noch bei der Benutzeroberfläche. Als dritter großer Player buhlt Microsoft um die Gunst der Kunden. Der PC-Gigant hat sein mobiles Betriebssystem komplett überarbeitet. Im Mittelpunkt steht die Verknüpfung diverser Inhalte in interaktiven Kacheln. Auch Windows Phone ist eine in sich geschlossene Welt, anders als iOS jedoch nicht nur auf einen Gerätehersteller fixiert.

Was die aktuellen Versionen der mobilen Plattformen im Detail zu bieten haben, beleuchten wir ausführlich auf den folgenden Seiten.

