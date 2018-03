© Screenshot / Tim Kaufmann iPhone finden, orten, sperren und löschen

Ohne Vertrag kostet ein neues iPhone zwischen 400 und 1.100 Euro. Kein Wunder also, dass Apples Smartphones begehrtes Diebesgut sind. Doch dem sind Sie nicht hilflos ausgeliefert. Dank Apples "Mein iPhone suchen"-Funktion können Sie ein gestohlenes oder verlorenes iPhone orten und sogar sperren oder löschen. In unserer Bilderstrecke erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.​

Auch wenn es um Ihr heißgeliebtes Smartphone geht, müssen Sie jetzt kühlen Kopf bewahren. Schlägt die Wiederbeschaffung Ihres iPhones fehl, dann versuchen Sie, die Daten auf dem Smartphone zu löschen. Anschließend sperren Sie Ihre SIM-Karte. Danach ändern Sie die Passwörter der auf dem Gerät genutzten Online-Dienste, also zum Beispiel für E-Mail, E-Banking, Dropbox, Evernote & Co.​

Tipp: Bei Diebstahl Anzeige erstatten

Versuchen Sie nicht, das iPhone ohne Hilfe wiederzubeschaffen. Am besten wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle und erstatten dort Anzeige. Teilen Sie den Beamten dabei den letzten Aufenthaltsort Ihres iPhones mit. Die Anzeige ist auch wichtig, um eventuelle Versicherungsschäden​ geltend machen zu können.​



