Thunderbolt auf Firewire: Apple-Adapter im Test

Der umgekehrte Weg (Thunderbolt-Laufwerke per Firewire an einem älteren Mac betreiben) funktioniert erwartungsgemäß nicht. Am Ausgang bietet der Adapter eine Firewire-800-Buchse, die per Kabel oder Zwischenstecker auf Firewire 400 adaptiert werden muss.

Über den Adapter stellt die Firewire-Buchse Strom mit 7 Watt bereit, sodass sich manche externen Festplatten ohne Stromversorgung betreiben lassen. Auch Firewire-Hubs oder -Ketten funktionierten im Test.

Mit einer 256-Gigabyte-Samsung-830-SSD in einem Raidsonic-Gehäuse erzielten wir beim Lesen via Firewire 800 etwa 70 MB/s.

Fazit: Unkompliziert und gut

Unkomplizierte Firewire-Nachrüstung für Macs ohne diese Buchse, aber mit Thunderbolt. Die Leistung geht in Ordnung.

