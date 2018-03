Bedeutet "Zugriff" beim Linn eher die Auswahl der gewünschten Musik aus der Server-Bibliothek, steht das Wort beim Audio Research CD-5 noch eher für Handfestes: Klappe auf, CD rein, Magnetpuck drauf, Klappe zu. Manueller geht's kaum. Massiver auch nicht. Das Philips-Laufwerk steht auf einem Aluminium-Träger von der Stärke einer Eisenbahnschiene, der seinerseits auf einer dicken Sockelplatte ruht. Hinter dem Laufwerk stehen in der linken Gehäusehälfte noch zwei Trafos - AR bevorzugt hier klassische, Quaderförmig aufgebaute Umspanner -, daneben ein ganzer Wald von Sieb-Elkos und Spannungsreglern.

Die Audioplatine, die die rechte Gehäusehälfte einnimmt, darf sich angesichts solcher Alimentierung fühlen wie im elektrischen Schlaraffenland. Haupt-Stromverbraucher sind hier je Kanal 18 Einzeltransistoren für die durchgehend symmetrischen Strom-Spannungswandler- und Ausgangsstufen. Ihre analogen Ursprungssignale beziehen sie aus den positiven und negativen Stromausgängen eines Burr-Brown PCM-1792 - ein teurer, messtechnisch wie klanglich bestens beleumundeter D/A-Wandler.

Die ganze Wandler- und Ausgangsstufensektion des CD-5 erinnert stark an die des D/A-Wandlers DAC-7, den AUDIO in Heft 11/08 testete. Auch klanglich gab es Parallelen. Wenn es eine Eigenschaft beider AR-Geräte gibt, die vor allen anderen in Erinnerung bleibt, dann ist es ihre enorme Dynamik und die verblüffende Mühelosigkeit, mit der sie diese Dynamik aufbauen.