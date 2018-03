AV-Receiver Denon AVR 1507

Fühlt sich warm an", so könnte sich der Denon-Aspirant vergewissern, dass die Frontplatte des AVR 1507 für 350 Euro tatsächlich nur aus Kunststoff besteht. Ansonsten deutet bei diesem Surrounder jedoch kaum etwas auf die günstige Preisklasse hin.

Dass es keine Video-Formatkonvertierung wie bei den großen Brüdern gibt, können all jene verschmerzen, die ihre Bildquellen ohnehin lieber via Scartkabel direkt mit dem Monitor verbinden. Insofern auch egal, dass für die Wegweisung von Dreikomponenten-Bildsignalen keine teuren Relais, sondern nicht ganz so hochfrequenzfreundliche IC-Schalter zur Verfügung stehen.

Besser als die Gegner: Denon mit schwerem Trafo, dicken Elkos

Ansonsten darf es aber Donnerwetter heißen: etwa angesichts der markanten Bananenbuchsen/Klemmen für sieben Kanäle plus ein Stereo-Boxenpaar B. Innen, wo wohlgenährte, stromfreudige Sanken-Endtransistoren an einem Massiv-Alu-Kühlkörper schwitzen und wo der Surroundprozessor statt mit den üblichen 48 mit fixen 96 Kilohertz taktiert, sieht es erst recht nicht billig, sondern nach Gutsherrenart aus. Wie die anderen Receiver bandelt auch der Denon mit einem Options-iPod an. Eine seltenere Kunst in dieser Klasse: Mit Pro Logic IIx fächert der AVR 1507 nicht nur Stereo, sondern auch 5.1 im Nu zu sieben Kanälen auf.

Als einziger in diesem Testfeld besitzt der Denon eine variable LipSync-Funktion, die den Bild/Zeitverzug ausgleicht, wie er etwa bei langsam rechnender Elektronik in Plasma-Bildschirmen vorkommt.

Indem er mit Abstand am lautesten zuschlug, vermochte der Denon seine körperlichen Attribute auch auszuspielen. Ganz im Gegensatz zu seinen fidelen größeren Geschwistern schien er damit aber eine Last zu tragen: Die Bässe kamen nicht auf dem Punkt, sondern erst nach einer Art Schwungholen beim Hörer an. Auch in Surround erzeugte er eher kleinere Räume und nicht allzu viel Höhenlicht. So spielte zuletzt doch das Preisschild eine Rolle. Da muss man zugeben, dass der AVR 1507 für 350 Euro recht rund und angenehm tönt.

