Obwohl Denon und Marantz unter dem Dach einer gemeinsamen Holding arbeiten, muss man schon tief graben, um gemeinsame Wurzeln zu finden. Der Denon AVR-1908 ist zwar laut Preisliste rund 50 Euro teurer als der Firmenbruder Marantz SR-4002 , doch seine Ausstattung läßt den Marantz recht deutlich in den Rückstand geraten.

Der Denon hat nicht ein Lip-Sync-Delay - fein einstellbar bis zu satten 200 Millisekunden -, sondern erlaubt auch die feinere, flexiblere Anpassung an Hörraum und Boxen. Mit Hilfe seines Audyssey-Raumakustiksystems kann er sich automatisch einmessen und Raumprobleme mildern; für manuelles Tuning bietet er einen kanalgetrennten Equalizer und im Vergleich zum Marantz auch die größere Auswahl an Trennfrequenzen für Boxensets mit Subwoofer.

Hörtest Filmton

Natürlich kann kein 600-Euro-Amp die Wucht und den Größenmaßstab eines doppelt so teuren Modells entfalten. Der Denon zeigte im direkten Vergleich jedoch, dass die technischen Grenzen - obgleich auch hier vorhanden - im Klang weniger deutliche Spuren hinterlassen müssen: Im Hochton klarer und informativer, im Bass substanzieller hörte sich der AVR-1908 an. Seine größere Bandbreite fiel besonders auf, wenn Filmton in hoher Auflösung vom Player kam.

Denon und Marantz besitzen zwar keine Decoder für Dolby TrueHD und DTS-HD, können diese Soundtracks jedoch verarbeiten, wenn der Blu-Ray- oder HD-DVD-Player sie zuvor in mehrkanaligen PCM-Ton umrechnet.

Nach bisherigen Erfahrungen ist diese Art der Übertragung einer kompletten Decodierung im Receiver knapp unterlegen. Diese Differenzierung gilt aber nur bei ansonsten identischen Bedingungen: Ein Vergleich mit dem Onkyo TX-SR_605 als einzigem Receiver dieser Preisklasse, der über HD-Ton-Decoder verfügt, endete für den Denon mit minimalem Rückstand bei HD-Ton, aber etwas mehr Klarheit mit konventionellem Surround-Material.

Hörtest Stereo

Mit noch druck- und schwungvollerer Spielweise arbeitete sich der Onkyo im Gegenzug einen leichten Vorsprung heraus, wenn analoges Stereo-Material, völlig naturbelassen im Direkt-Modus, auf dem Programm stand.

Wer auf hintere Surround-Boxen verzichtet, kann die ungenutzten Endstufen beim Denon zum Bi-Amping-Betrieb der Frontlautsprecher heranziehen. Entsprechende Doppel-Terminals an den Lautsprechern vorausgesetzt, klang es dann in Stereo lockerer und dynamischer. Der Charakter- klar und kernig der Denon, sanft, mehr auf die Mitten fokussiert - blieb aber erhalten.

