Der Panasonic RP-HTX 7 (70 Euro) ist sehr gut verarbeitet, und glänzt durch einen perfekten Sitz, cooles Design und ist in vielen Farbvariationen zu bekommen.

schwacher Sound

Für Panasonic hält der in vielen Farbkombinationen erhältliche RP-HTX7 die Fahne hoch. Der hochwertig verarbeitete Hörer erinnert dabei stark an alte Flieger-Headsets oder an Gehörschutz-Boliden aus der Industrie (die liebevoll Mickymaus genannt werden).

Dabei ist jedoch seine Größe etwas unpraktisch gewählt - richtig passen will er meist nur auf eher kleinen Ohren. Bei größeren Ohrmuscheln liegt er hier und da etwas störend auf.

Doch wenn die Größe passt, schmiegt sich der Kopfhörer an wie eine zweite Haut und wird auch nach langer Hörsession nicht als unangenehm und störend empfunden.

Hörtest

Der Panasonic, der kraftvoll aufspielte, neigte dazu feine Details zu vernachlässigen und bei Tutti-Einsätzen der Großorchester den Raum einzuengen. Auch neigte er bei lautem Hören zu einer etwas metallischen Gangart.

Hersteller Panasonic Preis 70.00 € Wertung 60.0 Punkte Testverfahren 1.0

