Kopfhörer Beyerdynamic DTX 60 Datenblatt

Den schicken Beyerdynamic-Kopfhörer in Weiß-Blau gibt es wahlweise auch in Schwarz-Blau. Nicht ganz so fesch fanden die Tester das berührungsempfindliche Kabel, weshalb sich der DTX 60 - so flott und pfiffig er auch aussieht - nicht besonders als Sportbegleiter eignet.

Männerstimmen klangen zwar leicht verschnupft, gegenüber seinem kleineren Bruder DTX 50 bewahrte er klanglich aber mehr Übersicht, sodass selbst in lauten Passagen einzelne Instrumente eines Orchesters problemlos herauszuhören waren.

Beyerdynamic DTX 60

Hersteller Beyerdynamic Preis 60.00 € Wertung 30.0 Punkte Testverfahren 1.0

