Tonabnehmer Lyra Delos

© Archiv Lyra Delos

© AUDIO Der MC-typische Brillanz-Anstieg ist beim Lyra Delos recht deutlich ausgeprägt was den Klang zusätzlich aufhellen kann. Das System zeigt sehr niedriges, symmetrisches Übersprechen.

Anzeige

Das Lyra Delos versetzte die Tester in Erstaunen: Die betont moderne Konstruktion besitzt Ringmagneten und ein neues Dämpfungssystem, das deutlich verzerrungsärmer arbeiten soll - und klang dann auch genau so: sauber, präzise, durch keine Elchtest-Platte aus der Ruhe zu bringen, dabei enorm dynamikfreudig und neutral. So viel Klang für 1100 Euro: ein überraschender Entwicklungsschub im Tonabnehmerbau.

Zum Testbericht von Dr. Feickert Blackbird

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Im Test: Tonabnehmer Lyra Kleos Als dann Lyra-Entwickler Jonathan Carr das neue Modell mit dem Namen Kleos ankündigte, setzten die neugierigen stereoplay-Tester alle Hebel in…

Testbericht Plattenspieler EAT Forte S Im Test: Der überragend verarbeitete EAT Forte S der für äußerst authentische, weitgespannte Räumlichkeit und voluminöse, warme Klänge steht. Testbericht Tonabnemer Kiseki Blue NOS Das auf nur 100 Stück limitierte Kiseki Blue NOS (1600 Euro) verbreitet im Verbund mit EAT Forte S einen warmen und trotzdem lebendigen Klang.

Plattenspieler Linn LP 12 Netzteil-Tuning für den Linn LP 12 Und immer weiter: Linn optimiert seinen Plattenspieler LP 12 unablässig. Jetzt gibt es für das Netzteil Radikal eine neue Spannungsversorgung namens… Testbericht Im Test: Bauer Audio DPS 2 + Rega ST 700 Der Bauer DPS 2 mit Rega ST 700 ist ein Plattenspieler, der mit seiner neutralen, plastischen Wiedergabe deutlich teurere Konkurrenten in die…