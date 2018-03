© connect Kamera-Handys

Bereits 1999 kam in Japan das erste Handy mit intergrierter Kamera auf den Markt. In Deutschland mussten wir noch drei Jahre warten bis das Nokia 7650, das Panasonic EB-GD87 und das Sharp GX10 am Mitte 2002 den Anfang machten. Mit 0,3 Megapixel nomineller Auflösung fotografierten dabei nur die besseren Geräte. Als Sucher kamen Displays aus 101 x 80 Pixel zum Einsatz. An Videoaufnahmen war noch nicht zu denken.

Wir zeichnen die Geschichte der Kamera-Handys von den Anfängen bis heute nach, zeigen die skurilsten, die ambitioniertesten und die interessanten Kameraspezialisten. Vom Nokia 7650 über das Sony Ericsson K800i bis zum Nokia Pureview 808.

Bildergalerie Galerie Kamera-Handys 10 Jahre Kamera-Handys: Von 0,1 bis 42 Megapixel Vor zehn Jahren kamen die ersten Handys mit integrierter Kamera auf den Markt. Wir zeichnen die Geschichte noch einmal mit den wichtigsten Highlights…

