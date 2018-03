© connect Apps auf dem Autoradio-Display

Der iPod hat es wieder einmal vorgemacht

Dank seiner standardisierten Schnittstelle und der konsequenten Musiksortierung war es auf einmal kein Problem mehr, sich auch durch Gigabyte große Musiksammlungen zu navigieren. Folgerichtig hat heute fast jedes Autoradio eine iPod-Steuerung integriert. Nur: Statt iPods werden hier immer mehr iPhones angedockt. Und von denen erwartet man sich zurecht mehr Funktionen, als nur Titel vor, Titel zurück, Stopp. Auch im Auto. Ganz klar: Man erwartet Apps.

Apps müssen speziell angepasst werden

Doch das ist gar nicht so einfach - denn schlicht den Inhalt des Smartphone-Displays auf den Autoradio-Monitor zu spiegeln, ist wenig zielführend. Gerade im Auto sollten aufgrund der Ablenkungsgefahr während der Fahrt die Apps speziell angepasst werden - auf Displaygröße, Bedienlogik und natürlich auch inhaltlich. Dafür sind mehrere Konzepte denkbar: Das Autoradio bietet selbst Apps - wie beispielsweise das Parrot Asteroid. So sind die Funktionen zwar am einfachsten umzusetzen, jedoch muss man als User ständig ein weiteres Gerät pflegen - und möglicherweise gibt es ausgerechnet die Lieblings-App nicht für dieses Modell.

Neue Wege Alpine und Kenwood

Anders hat es Pioneer mit seinem Appradio umgesetzt: Hier ist alles auf das iPhone konzentriert, kompatible Apps werden mit angepasster Optik und Bedienung auf dem großen Monitor angezeigt.

Einen neuen Ansatz bringt Alpine ins Spiel: Den designierten Branchenstandard Mirrorlink, der eine standardisierte Schnittstelle zwischen Smartphone und Autoradio vorsieht. Kenwood hingegen setzt auf eine besonders preisgünstige Lösung und nutzt einfach den Videoausgang des iPhones. Wir haben beide Lösungen ausprobiert.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Auf zu neuen Ufern Apps auf dem Autoradio-Display Die klassische iPhone-Steuerung könnte bald von gestern sein: Die neuesten Autoradios bringen Apps vom Smartphone-Display auf den Bordmonitor.

Anzeige

Mehr zum Thema Praxistest Parrot Asteroid im Test Das Parrot Asteroid ist das erste Autoradio mit Android-Betriebssystem - mit Internet-Zugang, Bluetooth und Zusatz-Apps.

Testbericht Alpine ICS-X8 im Praxistest Alpines 799 Euro teures Autoradio ICSX8 kam als erstes Mirrorlink-Gerät auf den Markt und ist mit einem Software-Update von Anfang August auch bereits… Testbericht Pioneer AVH-8400BT im Praxistest Mit den speziell fürs iPhone ausgelegten App-Radios hat Pioneer einen Meilenstein gesetzt - das AVH -8400 ist zudem Multitalent.

Testbericht Sony XAV-601BT im Praxistest Voll integriert und schick: Das neue Sony Autoradio XAV -601 BT für 549 Euro passt perfekt in die Smartphone-Landschaft. Handy im Auto Marktübersicht: Autoradios mit Smartphone-Anbindung Mit dem passenden Autoradio können Sie während der Fahrt Ihr Smartphone nutzen. Wir haben alle verfügbaren Geräte getestet.