DSR2016: So lief die Smartphone-Rallye durch Hamburg

Der Mobilfunkprovider O2 und connect luden am 21. August zur zweiten Urban Digital Survival Rallye 2016 ein. Nach der Smartphone-Schnitzeljagd in München ging es in Hamburg richtig zur Sache. Über 100 Teilnehmer meldeten sich an und kämpften in mehreren Teams bis zum Schluss um den Sieg. Es galt, vier Haupt- und ebenso viele Nebenaufgaben zu meistern, um Punkte zu sammeln und das Lösungswort zu erhalten. Die Gewinner erhielten anschließend für jedes Teammitglied ein Huawei P9. Wer sich über den Gewinn freuen durfte und wie der Weg zum Ziel aussah, lesen Sie in diesem Bericht.

Um die Mittagszeit fanden sich die Teilnehmer zum Setup ein. Es galt, die Teams einzuchecken und die Kommunikation mit der Spielleitung aufzubauen. Die Motivation war bereits riesig.

Die Teams bekamen als Namen einen griechischen Buchstaben und eine Farbe. Um Punkt 13 Uhr stand dann die erste Aufgabe für die Teams auf dem Programm. Vergleichsweise leicht: ein Team-Selfie vor einem Hintergrund, passend zur Farbe. In der zweiten Aufgabe sollten die Teams dann ein Albumcover nachstellen. Wie das aussehen konnte, zeigt das folgende Status-Update.

Zu diesem Zeitpunkt lieferten sich die Teams "Grey Omega" und "Green Psi" ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen und führten das Feld an. Neben weiteren Hauptaufgaben gab es auch Nebenaufgaben, um zusätzliche Hinweise auf das Lösungswort zu erhalten. Beispielsweise mussten die Teams Objekte wie einen Rollator, eine Satellitenschüssel oder Pokémon-Go-Spieler mit ihren Smartphones fotografieren und einsenden. Weiter ging es mit einer weiteren Nebenaufgabe, bei der Passanten Apps an einem Screenshot erkennen mussten:

Apps erraten war für die Hamburger kein Problem. Eine weitere Aufgabe war es, Menschen zu finden, die ihre persönlichen Geschichten rund um das Thema Handy-Funkloch zum Besten geben. Eine besonders sympathische Geschichte hat das Team "Yellow Omega" einem Mitmenschen entlockt:

Die Teams waren in ihrem Siegeswillen und ihrer Kreativität nicht zu toppen. In Bonusaufgaben galt es unter anderem, sich dem Thema Olympia zu widmen. Deutschland holte frisch eine der ersten Goldmedaillen in Rio, und das Team "Green Psi" lieferte diesen Beitrag:

Weniger olympisch, aber dafür nicht weniger sportlich wurde in einer weiteren Aufgabe auch das Surfen behandelt. Ein besonders gelungenes Foto lieferte "Yellow Omega ab".

Gegen Ende hatten sich bereits vier Teams das Lösungswort erspielt. In letzten Aufgaben galt es, sich noch mehr Punkte herauszuspielen, um den Sieg mit nach Hause zu nehmen. Am frühen Abend war es dann so weit. Das Team "Green PSI" setzte sich gegen alle Widersacher durch und konnte am Ende die meisten Punkte vorweisen. Hier ist das Siegerfoto der Gewinner aus Hamburg.

