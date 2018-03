DSR2016 in Köln: Forrest Gump trifft Viva Colonia

© connect Die Gewinner der #DSR2016 in Köln: Team WhitePsi – herzlichen Glückwunsch!

Rätselspaß und Team-Wettkampf mit dem Smartphone: Nach den Stationen in München und Hamburg war die Urban Digital Survival Rallye am 8. Oktober in Köln zu Gast. Insgesamt 28 Teams absolvierten die Smartphone-Rallye durch die Domstadt. Wir beleuchten im Rückblick die Highlights des Events von connect und O2.

Nachdem sich alle Teams am Startpunkt angemeldet hatten, erhielten sie einen Team-Namen zugewiesen - bestehend aus einer Farbe und einem griechischen Buchstaben. Dann ging es los mit der ersten Aufgabe: Einem Team-Selfie vor einem zum Teamnamen passenden Hintergrund.

Nach diesem leichten Warm-Up wurde der Schwierigkeitsgrad nach und nach erhöht. So mussten die Teams erst auf Bildern mit O2 durch die Stadt surfen, dann ein Morse-Code-Rätsel lösen, Apps erraten und schließlich einen Text im Fliegeralphabet entschlüsseln. Die Spielleitung versorgte die Teams dabei immer wieder über Whatsapp mit den neuen Aufgaben.

An den Rätseln hatten einige Teilnehmer ganz schön zu knabbern, während andere durch gutes Teamwork rasante Fortschritte machten. Zur Hälfte der Rallye lagen die Teams WhitePsi, RedPsi und PurpleOmega vorne. Sie fanden auch bald die "Schlüssel", zwei Lockvögel der Spielleitung, die den Hinweis zur nächsten Aufgabe gaben.

Nach einer Spielrunde connect Digital Experte wurde es dann kreativ: Die #DSR2016-Teams sollten berühmte Film-Dialoge darstellen. Ob Minions, Forrest Gump oder Zurück in die Zukunft - hier wurden von den Teilnehmern wirklich hollywoodreife Darbietungen geboten.

Auch danach ging es mit Bewegtbild weiter: Erst sollten die Spieler das abendliche WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußballnationalmanschaft gegen Tschechien tippen und den Tor-Jubel entsprechend aufzeichnen. Dann wartete zum Finale noch als musikalische Aufgabe eine Gesangseinlage mit Passanten auf der Straße auf die Teams. Eine gute Chance, um Kölner Liedgut zum besten zu geben.

Nach dieser aufregenden Rätseljagd ging es zum O2 Shop zurück und das offizielle Endergebnis wurde verkündet: Team WhitePsi (4.000 Punkte) siegte vor den Teams RedPsi (3.750 Punkte) und BluePsi (3.375 Punkte). Das Sieger-Team durfte sich als Gewinn über je ein Huawei P9 Smartphone freuen. Anschließend ging es weiter zur gemeinsamen Abschlussfeier mit allen Teams und gutem Essen und Trinken.

Weiter geht es mit der Urban Digital Survival Rallye schon am kommenden Wochenende. Dann macht der Event Halt in Frankfurt.

