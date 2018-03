CAT-iq 2.0 - Zukunft des Telefons Interview mit Eric Kamperschroer

Welche Vorteile bietet CAT-iq 2.0 für Verbraucher und Industrie?

Für den Verbraucher bietet CAT-iq 2.0 "Multi-Line" sowie deutlich verbesserte, natürliche Sprachqualität (aus CAT-iq 1.0). "Multi-Line" bedeutet, dass mehrere Rufnummern über ein CAT-iq-Handset betrieben werden können und mehrere Gespräche gleichzeitig über einen Telefonanschluss geführt werden können. Diese Funktion ist in Deutschland schon länger als ISDN-Telefonie bekannt. Mit CAT-iq 2.0 steht diese Funktionalität in Zukunft auch Nutzern in Europa und Nord-amerika zur Verfügung. Darüber hinaus migriert CAT-iq/DECT in die Gateways (IADs). Bisher haben Hersteller von Schnurlos-Telefonen ihre Geräte immer als Bündel von Handset und Basisstation angeboten. Die Integration von CAT-iq in die Gateways bedeutet nun, dass der Markt für CAT-iq Produkte verstärkt von Netzbetreibern bestimmt wird und dass CAT-iq Handsets von unterschiedlichen Herstellern problemlos mit den Gateways kommunizieren können. Der Nutzer erhält hierdurch die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Telefonen je nach individuellen Bedürfnissen auszuwählen.

Wann erwarten Sie die ersten Geräte im Markt?

Die ersten zertifizierten CAT-iq 2.0-Geräte werden im zweiten Halbjahr 2010 erwartet. Die konkrete Einführung dieser Geräte in den Markt obliegt den Netzbetreibern.

Wie unterscheidet sich CAT-iq 2.0 konkret von CAT-iq 2.1?

CAT-iq 2.1 beinhaltet zahlreiche Upgrades für Netzwerkdienste wie Telefonbuch, Anrufbeantworter sowie Features, die die Sicherheit erhöhen.

Sind CAT-iq 1.0-Gerät per Firmware-Update auf CAT-iq 2.1 updatebar?

CAT-iq 1.0 Geräte, welche Firmware-Updates unterstützen, können grundsätzlich entsprechend auf CAT-iq 2.1 upgedatet werden, die Realisierung des Firmware-Updates obliegt dem Hersteller. Ab CAT-iq 3.0 wird auch das Firmware-Update über die Luftschnittstelle standardisiert sein; Systeme, welche diesen Standard unterstützen, können grundsätzlich sehr einfach auf neue Software-Versionen upgedatet werden.

Warum hat sich CAT-iq in Deutschland noch nicht durchgesetzt? Außer den Firmen Gigaset, AVM und Telekom bietet ja noch kein anderer Hersteller entsprechende Geräte.

Auch in Deutschland stellen Schnurlos-Telefone mit analoger und ISDN-Schnittstelle den mit Abstand größten Markt dar, CAT-iq ist konzipiert für Voice-over-IP-Technologie mit den damit verbundenen Vorteilen für den Endkunden. Die Verbreitung von CAT-iq ist mit der flächendeckenden Einführung von Voice-over-IP sowie von Gateways oder IP-Routern mit integrierter CAT-iq Schnittstelle verknüpft.

Wird mit CAT-iq 2.0/2.1 die Crypto-Schwachstelle von DECT geschlossen?

Der DECT-Standard hat schon immer Verschlüsselungsmaßnahmen enthalten, allerdings waren diese für die Implementierung nicht zwingend vorgeschrieben. Das hat sich sowohl für die bisherigen DECT-Telefone als auch für CAT-iq-2.0- Geräte nun geändert. So muss die Verschlüsselung für Basis und Handset aktiviert sein, das heißt, Anrufe werden verschlüsselt. Aber auch die "On Air" Schlüssel-Zuteilung sowie die gegenseitige Authentifizierung von Basis und Handset sind nun vorgeschrieben.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Neue Geschäftsfelder Telekom und O2 im Fokus Wie geht's weiter? connect hat die Deutsche Telekom und O2 zu Ihren Zukunftsplänen befragt.

Heiße Preise Neue Sparangebote der Mobilfunk-Discounter Der Sommer verspricht heiß zu werden: Die Mobilfunk- Discounter Hello Mobil und Congstar heizen der Konkurrenz mit Sparangeboten ein. Hotline-Test 2012 Mobilfunker-Hotlines im Test Wer hilft dem Mobilfunknutzer bei Problemen wirklich weiter? Wir haben die Hotlines der Netzbetreiber und größten Discounter getestet.

Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt. Billigtarife der Netzbetreiber Congstar im Netz-, Tarif- und Service-Test Was taugt Congstar? Wir haben Tarife, Netz, Service und das Smartphone-Angebot der günstigen Telekom-Tochter untersucht.