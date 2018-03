Hintergrund: Mobilfunk-Repeater in der Bahn

Handy im Zug: Gestörte Verbindung

von Bernd Theiss

Mobilfunk in der Bahn ist eine hervorragende Idee. Doch leider sind in Deutschland viele Strecken unterversorgt. Warum ist der Handy-Empfang im Zug eigentlich oft so schlecht?