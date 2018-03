© Screenshot / Tim Kaufmann Ab iOS 11 gibt es auf dem iPhone erweiterte Funktionen für Bildschirmfotos. Die Tastenkombination bleibt, mit Ausnahme des iPhone X, dieselbe.

Ein Bild der neuesten App, ein Beweisfoto des erspielten Highscores oder ein Bedientipp für Freunde: Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen ein Screenshot des iPhone-Displays weiterhilft. Die Screenshots lassen sich ganz einfach erstellen.

Schritt 1: Gewünschte Seite aufrufen

Rufen Sie den Bildschirm auf, von dem Sie einen Screenshot erstellen wollen. Ob es sich dabei um einen Screen aus dem Menü oder einer App handelt, spielt keine Rolle. Der Trick funktioniert zudem auch mit Screens im Querformat.

Schritt 2: Screenshot erstellen

Halten Sie die Ein- und Ausschalttaste seitlich am Gehäuse (bzw. bei älteren iPhone-Modellen und dem iPhone SE rechts oben) gedrückt und tippen Sie dann kurz auf die Home-Taste unter dem Display. Ein kurzes Aufleuchten und ein Kameraverschlusston zeigen an, dass der Screenshot erstellt wurde.

Anzeige

Der Tasten-Trick funktioniert nicht nur mit dem aktuellen iPhone 8 und iPhone 8 Plus, sondern auf allen Geräten, die Apples mobiles Beitriebssystem iOS nutzen. Sie können also nicht nur bei neuen und älteren iPhone-Modellen wie dem iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6 und 6 Plus, iPhone 6S und 6S Plus, iPhone 5 und 5S sowie dem iPhone SE sondern auch beim iPad, iPad mini, iPad Pro und dem iPod touch mit diesem Tipp Screenshots erstellen.

iOS-11-Tipp: Erweiterte Screenshot-Funktionen Quelle: connect In iOS 11 wurden die Möglichkeiten zur Erstellung von Bildschirmfotos ausgebaut - so nutzen Sie die Screenshot-Funktion auf dem iPhone richtig!

iPhone X: Ohne Home Button geht's auch

Beim iPhone X, das ohne Home Button daherkommt, wird dessen Funktion im Falle der Screenshot-Erstellung von den Lautstärketasten auf der linken Seite übernommen. Konkret heißt das: Um auf dem iPhone X ein Bildschirmfoto aufzunehmen, muss zur gehaltenen Seitentaste rechts einer der beiden Volume-Taster betätigt werden, egal ob lauter oder leiser.

Bildschirmfoto weiter bearbeiten und versenden

Bislang wurde der Screenshot automatisch in der Bildergalerie abgelegt - und auf allen iPhones, iPads und iPods mit iOS 10 oder einer frühereren Betriebssystemversion bleibt das auch so. Um dort das Foto aufzurufen, wählen Sie die Fotos-App. Das Bildschirmfoto findet sich dort als neuestes Bild in der Übersicht und kann per E-Mail verschickt oder auf anderen Wegen geteilt werden.

Ab iOS 11 gibt es für die Bearbeitung von Screenshots allerdings einige zusätzliche Funktionen, die wir im Video oben erklären. So wird das Bildschirmfoto nach der Aufnahme unten links als Bild-im-Bild angezeigt und kann durch Antippen sofort weiter bearbeitet werden. Der Umweg über die Fotos-App entfällt.

Soll der Screenshot einfach nur abgespeichert werden, genügt ein Wisch zur linken Seite. Um das Foto weiter zu bearbeiten (Markierungen direkt ins Bild zeichnen, Größe beschneiden) und zu versenden, muss es durch Tipp aufs Bild geöffnet werden. Dann stehen mehrere Stift-Werkzeuge sowie einige Elemente zum Einfügen wie Sprechblasen, Formen, Pfeile und ein Textfeld zur Verfügung. Durch Bewegen des Außenrahmens ist auch ein Zuschnitt möglich.



Anschließend kann das Bild durch Klick auf "Fertig" oben links entweder in der Bildergalerie gespeichert oder, falls nicht mehr benötigt, verworfen und gelöscht werden. Soll das bearbeitete Bildschirmfoto geteilt werden, stehen über das Versende-Symbol unten links je nach installierten Apps und Accounts mehrere Optionen wie E-Mail, WhatsApp, Dropbox und iCloud-Freigabe zur Verfügung.

Schritt für Schritt: Die wichtigsten Einstellungen fürs iPhone

Dieser iPhone-Tipp könnte Ihnen auch gefallen:

iPhone-Tipp: Versteckte Sonderzeichen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Paragraphenzeichen, Akzente und mehr: So lassen sich Sonderzeichen auf dem iPhone schneller eingeben.

Der connect Business-Tarifrechner Anzeige Jetzt sparen! Jetzt sparen! Der connect Business-Tarifrechner In 4 Schritten zum besten Handytarif für Ihr Unternehmen!

Anzeige

Mehr zum Thema Apple-Betriebssystem Apple iOS 6.1 verfügbar Apple hat das Betriebssystem-Update für iPhones, iPad, iPad mini und iPod Touch freigeschaltet. iOS 6.1 bringt deutschen Nutzern nur kleine…

iOS 7 ausgehebelt Erster iOS 7 Jailbreak für iPhone und iPad Evad3rs hat mit Evasion7 den ersten dauerhaften Jailbreak für iPhone, iPad, iPad mini und iPod mit iOS 7 veröffentlicht. Jetzt ist die Version 1.0.1… Software-Update für iPhone und iPad Apple iOS 7.1 erst im März Apple iOS 7.1 gibt es bislang nur in diversen Beta-Versionen. Der offizielle Start von iOS 7.1 ist scheinbar erst für März 2014 geplant.

iPhone, iPad und iPod touch iOS 8.1.1 - erster Jailbreak vorgestellt iOS 8.1.1 schließt Löcher, die der Pangu-Jailbreak ausnutzte. Jetzt hat ein Hacker einen neuen Jailbreak vorgestellt, der auch bei iOS 8.1.1… iPhone und iPad iOS 10: Das ist neu Apple hat Version 10 von iOS, dem mobilen Betriebssystem für iPhone, iPad und iPod touch veröffentlicht. Wir zeigen Ihnen, welche Neuerungen es gibt.