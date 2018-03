Tonabnehmer-Vergleich - Musikbeispiele zum Download

© WEKA Andreas Günther beim Tonabnehmer-Test im Hörraum

Einen so großen Analog-Test haben wir lange nicht mehr gemacht: 12 aktuelle MM- (Moving Magnet) und MC-Tonabnehmer (Moving Coil) im Preisbereich zwischen 300 bis 6.000 Euro durchliefen den langen Testparcours. Am längsten beanspruchten natürlich die Hörtests, die mehrere Tage in Anspruch nahmen. Mit dem Ein- und Ausbau ist das eine knifflige Sache, weil ja für den optimalen Klang alle Parameter stimmen müssen. Deshalb haben wir zum Abhören ein Firebird-Laufwerk von Dr. Feikert benutzt. Das hat zwei identische, sehr leicht justierbare Kuzma-Tonarme, ist also wie gemacht für den Tonabnehmer-Vergleich.

Um die Ergebnisse noch habhafter verifizieren zu können, haben wir alle 12 Tonabnehmer mit jeweils denselben Musikpassagen (in 16 Bit/48 Kilohertz) aufgenommen. Das ermöglicht auch nach dem Ein- und Ausbau einen beliebig oft wiederholbaren Vergleich. Und das ermöglicht uns auch, Ihnen, liebe Leser, einen Eindruck zu vermitteln. Sie können hier diese Files herunterladen und durchhören. Die Charakteristika der Tonabnehmer sind gut hörbar. Am leichtesten tun Sie sich, wenn Sie einen guten Kopfhörer plus gutem Kopfhörer-Amp verwenden; damit sind die Unterschiede am besten heraushörbar.

Den ganzen Tonabnehmer-Vergleich lesen Sie in der stereoplay 04/2014, die ab sofort am Kiosk und im stereoplay Abo-Shop erhältlich ist.

Diese Tonabnehmer können Sie hier vergleichen:

Clearaudio Performer V2 (300 Euro, MM)

Goldring 2300 (330 Euro, MM)

Nagaoka MP-200 (400 Euro, MM)

Audio Technica AT33EV (500 Euro, MC)

Grado Sonata 1 (600 Euro, MM)

Ortofon 2M Black (650 Euro, MM)

Clearaudio Concept MC (690 Euro, MC)

Volpe Audio rosso nero (850 Euro, MC)

Sumiko Celebration II (1.950 Euro, MC)

Kiseki Blue NS (3.000 Euro, MC)

Einstein The Pick Up (4.400 Euro, MC)

Lyra Etna (6.000 Euro, MC)

Download: Audio Technica AT33EV

Download: Clearaudio Concept MC

Download: Clearaudio Performer V2

Download: Einstein The Pick Up

Download: Goldring 2300

Download: Grado Sonata 1

Download: Kiseki Blue NS

Download: Lyra Etna

Download: Nagaoka MP-200

Download: Ortofon 2M Black

Download: Sumiko Celebration II

Download: Volpe Audio rosso nero

