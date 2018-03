AV-Receiver Onkyo TX SR 806 Datenblatt

© Archiv AV-Receiver Onkyo TX SR 806

© Archiv Onkyo TX SR 806: Die obere Platine mit den HDMI-Eingangs-Switchern (1), dem -Receiver (2) und -Transmitter (3) beherbergt auch den großen Genesis-Videoprozessor FLI 30336 (4) und zwei Surround-DSPs (5).

Das erste gewichtige Argument, das für den TX SR 806 von Onkyo spricht: Mit knapp 18 Kilo bringt er deutlich mehr auf die Waage als die Konkurrenz. Die entfallen zum Großteil auf einen wahrhaft kernigen Netztrafo.

Gleichrichter, die an einem Extra-Kühlkörper schwitzen, besonders dicke Haupt-Speicherelkos, Leistungstransistoren bereits bei den Vortreiberstufen sowie zwei (in der Praxis nicht störende) Notfall-Kühlventilatoren zeigen weiterhin Dominanzansprüche an. Das gilt ebenso für die Video-sektion mit dem Genesis/Faroudja-Großchip FLI 30336 im Zentrum. Mit dem besorgt der Onkyo nicht nur jegliche Art von Videokonvertierung. Er bietet den Bild-Spezis mit Farbton, Sättigung und dergleichen vielfältige, für diverse Eingänge abspeicherbare Justagemöglichkeiten an.

Mit THX Ultra 2 Plus setzt Onkyo zu alledem noch ein exklusives Sahnehäubchen obendrauf. Die ganz neue Version mit dem Plus bringt eine frisch ausgeknobelte, Bass und Höhen betonende Loudness-Funktion mit, die bei leiser Alltags-Hintergrundberieselung nützt.

© Archiv Offeriert sowohl Surround-Back- als auch Zone-Boxenklemmen, was bequemes Hin-und-her-Schalten erlaubt.

Im Grunde seines Herzens spielte der TX SR 806, der ein leicht quengelig tönendes UKW-Teil besitzt, lieber laut und am allerliebsten im Heimkinoeinsatz. Bei CD-Stereo wirkte er ein wenig zu ungehalten im Bass und in den Höhen zu vordergründig-fönig. Rumms ohne Ende und das Herauskitzeln von Details - bei Filmspektakeln erschienen derlei Eigenschaften durchaus von Nutzen. Das von Natur aus ein wenig zur Flügellahmheit neigende Dolby Digital vermochte der TX SR 806 sogar mit besonderem Bravour hochzutoupieren.

© Archiv

Bei den HD-Titeln etwa von der "Legends of Jazz" (LRSmedia) neigte Onkel Onkyo wieder zur Übertreibung. Die Bassisten hatten nun scheinbar Hormone, die Schlagzeuger Speed und Jane Monheit ("They Can't Take That Away") ein Extragläschen Champagner geschluckt. Der brave Purist räuspert sich, doch vom Spaßfaktor her passt's!

Onkyo TX SR 806

Onkyo TX SR 806

