DVD-Player Onkyo DV SP 404

Der Onkyo steht mit einer edlen Metallfront da, eine Schaltwippe und Cursortasten erlauben eine Navigation durch die Disc oder das komplette Setup sowie Videokorrekturen.

Ein Prozessorchip der taiwanesischen Media-Tek ermöglicht die Wiedergabe von Film-DVDs, SVCDs, DivX, MP3, Windows Media Audio (WMA) und JPEG (Fotos von CDs).

Praktisch: Der Onkyo speichert den letzten Ausstieg aus der DVD und fährt beim Wiedereinschalten dort fort.

Im Betrieb verbot der Onkyo die gleichzeitige Wiedergabe von Bilddaten über HDMI und die Komponentenausgänge. Zweigte sich der Receiver via HDMI den Ton ab, schaltete der Onkyo seinen koaxialen Digital-Ausgang ab. Und war die Vollbild-Wiedergabe aktiv, blieb der herkömmliche Scart-Ausgang zum Fernseher ohne Signal. Kein Beinbruch, denn die Vollbildwiedergabe überlässt man in aller Regel dem Beamer oder Monitor. Der Onkyo zeigte in strukturierten Flächen deutliche Moiree-Störungen.

Über HDMI lieferte er die sattesten Farben und die schärfsten Bilder. Und einen markanteren Filmton als über seinen Cinch-Digitalausgang. Als CD-Spieler schlug die Balance über die Analog-Ausgänge zu den Höhen aus; im Bass fehlte Kraft. Der Onkyo will für Bild und Ton am liebsten digital angeleint werden.

Onkyo DV-SP 404

Hersteller Onkyo Preis 200.00 €

