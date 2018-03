Wer sagt, dass ein Tablet groß sein muss? Samsung schickt mit dem Galaxy Tab 7.0 Plus N eine handliche Alternative ins Rennen. Wir haben das neue Tablet genau unter die Lupe genommen.

© Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N im Praxistest

© Hersteller Im Praxistest: Sasmung Galaxy Tab 7.0 Plus N

Anzeige

Für jeden was dabei. Nach der Devise hat Samsung neben 10-Zöllern auch Tablets im 7-Zoll-Format im Angebot. Jüngstes Exemplar ist das UMTS-Modell Galaxy Tab 7.0 Plus N für angedacht stramme 569 Euro ohne Vertrag. Im Web gibt es die perfekt verarbeitete, in Weiß oder Grau lieferbare Rechenflunder aber bereits für 400 Euro, etwa bei Amazon.

Technisch voll auf der Höhe

Als Display kommt, wie gesagt, ein 7 Zoll großer TFT-Touchscreen mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln zum Einsatz. Die Anzeige lieferte im Praxistest eine brillante Darstellung, Videoschauen ist ein Genuss. Dazu reagierte das Galaxy Tab 7.0 Plus N unmittelbar auf die Eingaben des Nutzers, die es blitzschnell umsetzte. Dafür zeichnet wohl in erster Linie der 1,2 GHz schnelle Dual-Core-Prozessor verantwortlich. Doch nicht nur beim Prozessor hat das Tablet einiges zu bieten, auch der für den Nutzer verfügbare Speicher von 13 GB ist üppig. Sollte der Platz dennoch knapp werden, kann man via Micro-SD-Karte um bis zu 32 GB erweitern. Der Slot ist gut zugänglich auf der Seite untergebracht und mit einer Klappe versehen. Der fest verbaute Akku mit 4000 mAh verspricht trotz der hellen Anzeige und des flotten Prozessors gute Ausdauerwerte. Ob er die Erwartungen erfüllt, muss der Labortest klären, sobald ein Seriengerät verfügbar ist.

HD-Kamera ist mit an Bord

© connect Praxistest

Im Hauptmenü des Android-3.2-Modells findet der Nutzer allerhand nützliche Features - vom praktischen Dateibrowser über den E-Book-Reader bis hin zum Office-Programm von Polaris; mit Letzterem lassen sich entsprechende Dokumente auf dem Tablet erstellen und auch bearbeiten. Die rückseitige 3-Megapixel-Kamera bietet in Sachen Fotos zwar kein besonderes Niveau, zeichnet Videos jedoch in HD auf. Bei der Wiedergabe hat das Tablet auch mit Full-HD-Filmen kein Problem - sie huschen ruckelfrei über den Screen.

Eines der Highlights ist jedoch ohne Zweifel die Telefonfunktion, denn mit dem Samsung kann der Nutzer wie mit einem normalen Smartphone oder Handy plaudern. Das sieht zwar etwas schräg aus, funktionierte aber im Praxistest problemlos. So gerüstet ist das Galaxy Tab 7.0 Plus N ein starkes und kompaktes Tablet mit Mehrwert.

Anzeige

Mehr zum Thema Praxistest Acer Iconia One 8 im Test Das preiswerte Acer Iconia One 8 beweist im Praxistest, dass es keinen teuren Spezialstift für Skizzen und Notizen benötigt.

Praxistest Microsoft Surface 3 im Test Dank Mini-Display-Port eignet sich das Surface 3 gut für Vorträge. Mit einem Eingabestift kann man interaktiv präsentieren. Tablet Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE im Test 76,4% Sensationelle Ausdauer, Microsoft-Apps und ein Format, das iPad-Usern bekannt vorkommen dürfte: Das Samsung Galaxy Tab A…

9,4-Zoll-Tablet Vodafone Tab Prime 6 im Test Das große, aber handliche Tablet Vodafone Tab Prime 6 im 16:10-Format schwächelt in Sachen Display und Ausdauer. Detachable Tablet Toshiba Satellite Click Mini im Test Mit dem Satellite Click Mini legt Toshiba seine erste Windows-2-in-1-Tablet/Notebook-Kombi in kleinem Format vor. Das 9-Zoll-Detachable hat aber noch…