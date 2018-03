Kopfhörer Philips SHL 9560 Datenblatt

© Hersteller Kopfhörer Philips SHL 9560

Das elastische Band des Philips SHL 9560 sorgt für stabilen Halt ohne Umstellen und Einrasten. Wer in der Öffentlichkeit seine Musik nicht teilen will, der liegt mit diesem Hörer richtig, denn die Schalen umschließen das Ohr komplett. Eine leichte Muschelresonanz konnte der Philips zwar nicht verleugnen, aber er öffnete einen schönen Klangraum. Am iPod fehlte es ihm ein wenig an Antrieb und Lockerheit, was dazu führte, dass die Musikstücke etwas flächig und eindimensional klangen.

Philips SHL 9560

Hersteller Philips Preis 60.00 € Wertung 27.0 Punkte Testverfahren 1.0

