Guten Surround-Kinoklang gibt's hier zwar nicht geschenkt, aber immerhin ohne Kreditaufnahme zu kaufen: zum Beispiel in Form des Panasonic SA-HE 40.

Der Panasonic SA-HE 40 versuchte mit einer konsequent modernen Kombination aus Schaltnetzteil und digitalen Verstärker-Chips klanglich Paroli zu bieten. Das Konzept, das in größeren Panasonic-Modellen (etwa dem SA-XR 55) brillant funktioniert, scheiterte im HE 40 an übertriebener Sparsamkeit: Während die Stereo-Hauptkanäle reichlich Leistung haben (je zwei Digital-Verstärkerzweige arbeiten hier im Brückenbetrieb), geht den Center- und Surround-Kanälen viel zu schnell die Puste aus.

© Archiv Da hätte noch was reingepasst: Um die grüne Decoder-Platine herum ist der HE 40 recht luftig bestückt.

Unwirscher Abgang

Gerade der Center, der mit Filmton einen Hauptteil der akustischen Last zu tragen hat, strich schon bei leicht angehobener Lautstärke unwirsch knackend die Segel. Auch das, was den Endstufen diesseits der Leistungsgrenze entströmte, war nicht geeignet, die dynamischen Einschränkungen des HE 40 vergessen zu machen: Selbst bei niedrigen Pegeln klang der Amp stets etwas rau und substanzarm.

© Archiv Der Rücken des Panasonic kann nicht entzücken. Absoluter Tiefpunkt sind die Boxenklemmen

Eher Stereophon

Im reinen Stereobetrieb an den B&W-Referenzen konnte der Panasonic mit druckvollem, lebendigem Klang überzeugen. Am Teufel-Set hatten die Tester dann wieder Mühe, einen stimmigen Übergang vom Woofer zu den Satelliten zu erzielen - unabhängig von der (fünfstufig einstellbaren) Trennfrequenz schien via Panasonic der obere Bass etwas unterrepräsentiert.

Panasonic SA-HE 40

