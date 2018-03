Für kleines Geld bietet Sennheiser mit dem HD201 einen zwar unspektakulären, aber akustisch lupenreinen geschlossenen HiFi-Hörer an.

Sennheiser HD 201 Datenblatt



Mag seine äußere Erscheinung auch nicht gerade zu Begeisterungsstürmen hinreißen und den biederen Charme eines Ohrensessels versprühen, so überzeugt doch das stimmige, neutrale und saubere Klangbild. Hätte er noch mehr Kraft im Bass und den nötigen Tiefgang, der Sennheiser könnte problemlos an einigen wesentlich teureren Kollegen vorbei ziehen. Zudem sitzt der geschlossene Hörer recht angenehm auf den Ohren, drückt und hängt nicht. Ein Kopfhörer für alle Fälle; dank niedriger Impedanz und hohem Wirkungsgrad auch im mobilen Einsatz am Porti keine Fehlinvestition.

Sennheiser HD 201

Hersteller Sennheiser Preis 30.00 € Wertung 65.0 Punkte Testverfahren 1.0

