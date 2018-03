© Stadtmobil App Stadtmobil

Stadtmobil

Erste Vorläufer von Stadtmobil gründeten sich bereits 1992 in Pforzheim, Mannheim, Heidelberg, Stuttgart und Hannover. Aus diesen ehrenamtlichen Strukturen entwickelte sich 1999 die Stadtmobil-Gruppe, die heute mit verschiedenen Partnern in über 100 Städten aktiv ist.

Eine echte, mobile App hat Stadtmobil nicht, aber man kann über das Smartphone unter mobil.stadtmobil.de auf eine Web-App respektive mobile Buchungsseite zugreifen. Diese sieht sehr ansprechend aus und ist einfach zu bedienen, die Struktur klar und übersichtlich. So gut Systembasis und Handhabung sind, so eingeschränkt sind leider die Features. Die Suchfunktionen sind insgesamt umfassend, es fehlen aber Angaben zur Ausstattung der Autos. Das Buchen klappt gut, die Buchungsbestätigung kommt per Mail und SMS. Leider funktionierte die Routenplanung zur Station unter iOS nicht (auf Android fehlt die Möglichkeit dazu), und auf eine Wegbeschreibung per ÖPNV wurde verzichtet.

Außerdem haben wir eine Liste der abgeschlossenen Fahrten und eine Kostenübersicht vermisst- dies wäre besonders wünschenswert, da die Rechnungsstellung erst zum Ende des Folgemonats erfolgt. Die Möglichkeit zur genauen Kostenberechnung einer Fahrt vor der Buchung wiederum ist sehr praktisch. Spannend: Einmal stand das Fahrzeug nicht an der vorgesehenen Station, die Hotline war ratlos - aber die sofortige Umbuchung auf ein anderes Auto gelang absolut problemlos.

© Stadtmobil Gut gestaltet und einfach zu bedienen ist die Web-App von Stadtmobil. Man kann mehrere Adressen als Favoriten anlegen.

Das Angebot

Carsharing-Typ : Stationär

: Stationär Einsatzart: Kurzstrecke, Langstrecke

Kurzstrecke, Langstrecke Städte: > 100

> 100 Fahrzeuge: > 3500

> 3500 Fahrzeugarten: Viele

Viele Kosten: Anmeldegebühr 50 Euro; viele Tarifmodelle ab 4 Euro Monatsgebühr, mit und ohne Kaution; Stunden- und Kilometerpreis; Tagespreis

Anmeldegebühr 50 Euro; viele Tarifmodelle ab 4 Euro Monatsgebühr, mit und ohne Kaution; Stunden- und Kilometerpreis; Tagespreis Beispiel: 1 Std. inkl. 5 km = 4,05 euro; 4 Std. inkl. 20 km = 16,20 Euro

1 Std. inkl. 5 km = 4,05 euro; 4 Std. inkl. 20 km = 16,20 Euro Buchung : Web-App, online, telefonisch

: Web-App, online, telefonisch Web: www.stadtmobil.de

www.stadtmobil.de Test: in Stuttgart

