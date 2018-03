© Archiv Edifier S530D

Das Edifier S530D ist ein wahrlich erwachsenes PC-Boxenset. Die zwei 2-Wege-Satelliten mit großzügiger Einzoll-Kalotte und Vierzoll-Konus gehen schon fast als kleine, geschlossene Regalboxen durch und sind in sauber strukturlackiertem Holz gehalten. Liebe zum Detail offenbart die Rückseite: Die Boxen lassen sich per Haken auch an der Wand befestigen.

Der Woofer in klassischer Bassreflextechnik reicht vom Volumen her schon an kleine Heimkino-Subs heran. Mit seiner moderaten Höhe bei größerer Tiefe lässt er sich unter den allermeisten Schreibtischen aber noch unkompliziert platzieren und darf sogar direkt unter Schubladen oder Regalböden Platz nehmen.

© Archiv Die Rückseite der Satelliten erlauben eine Aufhängung an der Wand - dank geschlossenem Volumen ist das auch akustisch kein Problem. Die Kabelbedienung braucht Platz auf dem Schreibtisch, bietet aber Display und großen Regler. Via Infrarot wird es etwas fummeliger.

Zum Edifier S530D-Set gehören gleich zwei Fernbedienungen, eine Kabelfernbedienung mit großem Display und ein kleines Infrarotmodell im Scheckkartenformat. Auf beiden lässt sich die Eingangsquelle wählen - neben zwei analogen Eingängen akzeptiert das S530D auch zwei Digitalquellen, etwa einen Sat-Receiver; benötigt für die digitale Belieferung vom PC allerdings eine Soundkarte mit SP/DIF-Ausgang.

Zusätzlich lassen sich die Lautstärke sowie Höhen und Bässe regeln, außerdem kann der Pegel des Subwoofers in Stufen an die Aufstellung angepasst werden. Das ist in der Praxis sehr praktisch, um einen guten Übergang zwischen Satelliten und Woofer hinzubekommen.

Mit Spaß-Technopop wie Scooters "Fire!" zeigte das Edifier den anderen Boxen sofort, wo der Hammer hängt: nämlich in einer ultradynamischen und treibenden Vorstellung, die in punkto Pegel selbst auf großen Schreibtischen kaum sinnvolle Grenzen kannte. Dazu gesellte sich ein gefühlt enorm tiefer, knackiger und harter Bass mit ausreichend Drive, der auch bei geringen Abhörpegeln bereits mächtig einheizte.

© AUDIO Guter Tiefgang, insgesamt noch ausgewogen, aber Resonanzen zwischen 1 und 2 kHz.

Grollende Basswellen von Filmen wie "Herr der Ringe" meisterte das Set ebenso souverän wie Explosionen und Soundeffekte diverser Shooter-Games. Die Staffelung der Effekte geriet dabei so souverän, dass nur anspruchsvolle Heimkinofans wirklich ein 5.1-Set vermissen werden.

Weniger passend erschien die Performance des Edifier bei ruhiger Musik, namentlich Klassik und Folk, wo der stark nach vorne spielende Ton und die etwas verengte, wenig räumliche Stimmwiedergabe das Set kaum zum zurückgelehnten Langzeithören empfehlenswert macht.

