Die besten Tablets bis 200 Euro

Noch handlich, aber schon gut zum Surfen geeignet: Die meisten Tablets in dieser Top 10 sind mit einem 8-Zoll-Display ausgestattet. Nur drei Modelle tanzen mit ihren 10-Zoll-Displays aus der Reihe. Am unteren Ende der Größenskala gibt es dann auch noch einen 6-Zöller. Ebenfalls die Ausahme in dieser Preisklasse: Das 3G-Mobilfunkmodem. Die meisten Tablets kommen nur per WLAN ins Internet. Für 3G oder gar LTE muss man häufig noch eine Schippe drauflegen.

Die zehn Modelle sind ein attraktives Paket aus einerseits zwar ordentlich ausgestatteten, aber teils schon etwas älteren und dadurch günstigen Geräten. Andererseits ist auch der ein oder andere neue Preisbrecher dabei, mit dem die Hersteller sich vom Start weg Marktanteile sichern wollen.

Unterm Strich bedeutet diese Tablet-Preisklasse für Sie: Sie erhalten derzeit bereits ab 100 Euro recht ordentlich ausgestattete Tablets mit guter Ausdauer. Fürs Surfen per WLAN im Internet auf der heimischen Couch, dem Standard-Einsatz für Tablets, sind alle zehn Geräte geeignet. Top-Displays dürfen Sie trotzdem nicht erwarten, da wird der eine oder andere Kandidat insbesondere beim Außeneinsatz in heller Umgebung schwächeln.

Top 10: Die besten Tablets mit 7- und 8-Zoll-Displays

