Last-Minute-Angebote im Preis-Check Huawei Angebote bei Amazon: P20 Pro und mehr Amazon reduziert heute im Rahmen der Last-Minute-Angebote den Preis einiger Huawei-Smartphones - darunter auch das Flaggschiff Huawei P20 Pro. Wir machen den Preis-Check und verraten, ob Sie bei den Deals wirklich sparen. News

Heute günstiger in den Last-Minute-Angeboten von Amazon: das Huawei P20 Pro. © Huawei

Rabatte von bis zu 30 Prozent verspricht Amazon am heutigen Montag, den 10. Dezember, auf ausgewählte Smartphones von Huawei. Mit dabei sind das Einsteiger-Smartphone Huawei Y6 2018, das Mittelklassemodell Huaweo P Smart + sowie das Flaggschiff Huawei P20 Pro. Es ist also für jeden Bedarf etwas dabei - aber sind die Rabatte auch wirklich attraktiv? Wir machen den Preis-Check.

Hinweis: Das Deal-Special "Bis zu 30% reduziert: Huawei Smartphones"​ gibt nur am Montag, 10. Dezember. Das Tagesangebot gilt bis 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.



Huawei-Angebote bei Amazon im Preis-Check

Wie viel sparen Sie bei den heutigen Huawei-Deals von Amazon wirklich? Diese Frage beantworten wir Ihnen im Folgenden. Wir haben dafür zum einen den aktuell besten Vergleichspreis recherchiert, zum anderen nennen wir den besten Preis der vergangenen drei Monate.

Beim Huawei P20 Pro Tages-Deal handelt es sich um das exklusiv bei Amazon erhältliche Bundle mit dem Bluetooth-Headset Huawei AM61. Ein direkter Preisvergleich ist dadurch nicht möglich - sehr wohl aber ein Vergleich mit einem Einzelkauf der beiden Geräte.

Kurz zum Smartphone: Das Huawei P20 Pro ist aktuell auf Platz 3 unserer Smartphone-Bestenliste. Im connect Test besticht es mit hervorragender Kamera, Top-Performance, sehr guter Ausdauer und guten bis sehr guten Funkeigenschaften.



Preis UVP (P20 Pro): 899 Euro

Preis UVP (AM61): 59,99 Euro

Preis im Tagesangebot (Bundle): 649 Euro

Bester Vergleichspreis heute P20 Pro / AM61: 620 Euro / 31 Euro

Bester Vergleichspreis P20 Pro / AM61 (3 Monate): 555 Euro / 25 Euro

Mögliche Ersparnis heute: 2 Euro



Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro



Der Preis-Check zeigt: Das Angebot ist nicht wirklich attraktiv. Lediglich wer ein Huawei P20 Pro ausgerechnet mit den Sport Lite Bluetooth-Kopfhörern von Huawei kaufen möchte, kann hier geringfügig günstiger einkaufen. Wer es aber in erster Linie auf das Huawei P20 Pro abgesehen hat, sollte das Smartphone lieber ohne Bundle kaufen.



Das Huawei P Smart + ist ein aktuelles Smartphone der unteren Mittelklasse. Es bietet ein 6,3-Zoll-Display mit Notch (2.340 x 1.080 Pixel), einen Kirin 710 SoC, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und Android 8.1. Amazon hat das Smartphone wieder als Bundle im Angebot und zwar mit einer 16 GB Speicherkarte im Wert von knapp 5 Euro.



Preis UVP: 299 Euro

Preis im Tagesangebot (Bundle): 239 Euro

Bester Vergleichspreis heute: 280 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~235 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~40 Euro + 5 Euro (SD-Karte)



Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Mit einem Preis von rund 240 Euro ist das Huawei P Smart + heute noch einmal ähnlich günstig wie am Black Friday und Cyber Monday. Dazu gibt es eine 16 GB SD-Karte, die allerdings wenig verlockend ist. Dennoch: Wer sich für das Huawei P Smart + interessiert, kann heute mit dem Deal nichts verkehrt machen.



Das Huawei Y6 2018 ist ein echtes Einsteiger-Smartphone im unteren Preis-Segment. Es bietet ein 5,7-Zoll-Display (1.440 x 720 Pixel), einen Qualcomm 8917-SoC, 2 GB RAM, 16 GB Speicher und immerhin Android 8.0.

Preis UVP: 149 Euro

Preis im Tagesangebot: 111 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~125 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~85 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~14 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Für das Huawei Y6 2018 bietet Amazon heute in der Tat den besten Preis und ist noch einmal gleich günstig wie am Cyber-Monday. Doch noch vor wenigen Tagen war das Y6 2018 für rund 100 Euro zu haben. Der absolute Tiefpreis wurde mit 85 Euro am 11. November im Rahmen des Singles Day erreicht.



