Last-Minute-Deals im Preis-Check Nokia Smartphones: Amazon reduziert 6.1, 7 Plus, 8 und mehr Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Nokia 8 und mehr: Bis zu 20 Prozent Rabatt verspricht Amazon heute auf zahlreiche Nokia Smartphones. Wir machen den Preis-Check. News

Das Nokia 7.1 (2018) ist aktuell zum Angebotspreis von 249 Euro im Angebot. © Nokia / HMD Global

Wer zu Weihnachten ein Nokia-Smartphone als Geschenk unter den Christbaum legen will, den lockt Amazon am heutigen Montag mit Rabatten. Sechs verschiedene Android-Smartphones von HMD Global hat der Online-Händler aktuell nach eigenen Angaben um bis zu 20 Prozent reduziert - darunter beliebte Modelle wie das Nokia 6.1 2018 und das Nokia 7 Plus. Doch machen Sie damit wirklich ein Schnäppchen? Wir machen den Preis-Check.

Eine Tatsache macht die Deals besonders attraktiv, da sie im Android-Kosmos nicht selbstverständlich ist: Alle angebotenen Nokia-Smartphones werden das Android 9 Pie Update erhalten. Für das Nokia 7 Plus und das Nokia 7.1 ist der Rollout sogar bereits gestartet.



Wichtiger Hinweis: Der Special-Deal "Bis zu 20% reduziert: Nokia Smartphones" ist nur am Montag, 10. Dezember, verfügbar. Die Tagesangebote gelten jeweilsbis 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht.



Nokia: Tagesangebote bei Amazon im Preis-Check

Für unseren Preis-Check der Nokia-Tagesangebote vergleichen wir den Deal-Preis doppelt: einmal mit dem aktuell besten Vergleichspreis und dann mit dem besten Preis der vergangenen drei Monate. So erfahren Sie, ob das Angebot generell attraktiv ist, nur heute oder vielleicht auch gar nicht.



Das Nokia 8 ist das Mittelklasse-Flaggschiff von HMD Global aus dem Jahr 2017. Es bietet ein 5,3-Zoll-Display (2.560 x 1.440), einen Snapdragon 835 SoC, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und mittlerweile Android 8. Im Angebot ist lediglich die Variante in Glossy Blue.



Preis UVP: 579 Euro

Preis im Tagesangebot: 282 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~420 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~330 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~138 Euro (Variante Glossy Blue)



Mögliche Ersparnis (3 Monate): ~40 Euro

Das Nokia 8 für 282 Euro ist ein Top-Deal für die Glossy-Blue-Variante und der beste Preis in den vergangenen drei Monaten. Wer jedoch auch für andere Modellvarianten aufgeschlossen ist, findet Angebote in ähnlichen Preisregionen. Am günstigsten ist die Variante in Silber, die es etwa bei Real und Lidl aktuell für 299 Euro gibt.



Das Nokia 7 Plus bietet ein 6-Zoll-Display (2.160 x 1.080), Qualcomm Snapdragon 660 SoC, 4 GB RAM, 64 GB Speicher und via Update bereits Android 9.0 Pie. Im Angebot sind beide Varianten: schwarz/kupfer und weiß/kupfer. Die Amazon Edition beinhaltet zudem eine kostenlose Displayschutzfolie​.



Preis UVP: 399 Euro

Preis im Tagesangebot: 259 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~259 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~230 Euro

Mögliche Ersparnis heute: 0 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Das Nokia 7 Plus in den Tagesangeboten ist kein herausragender Deal, da sich der Preis zuletzt schon um 260 Euro bewegte. Richtig sparen konnte man am Black Friday - da hatte das Nokia 7 Plus mit rund 230 Euro seinen Bestpreis. Gegenüber anderen Händlern punktet der heutige Deal dagegen lediglich über die kostenlose Displayschutzfolie.



Das erst vor kurzem neu gestartete Mittelklasse-Smartphone Nokia 7.1 kommt mit einem 5,84-Zoll-Display (1.080 x 2.280), Qualcomm Snapdragon 636 SoC, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und Android One. Das Update für Android 9 P wird bereits verteilt. Im Angebot sind beide Varianten in Blau und Grau.



Preis UVP: 339 Euro

Preis im Tagesangebot: 249 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~280 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~235 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~30 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Wer sich für das Nokia 7.1 interessiert, findet heute bei Amazon den besten Preis. Zuletzt war das Smartphone immer wieder um 245 Euro erhältlich. Den Tiefpreis gab es auch hier zum Black Friday mit rund 235 Euro.



Das Nokia 6.1 2018 wartet mit einem 5,5-Zoll-Display (1.080 x 1.920), Qualcomm Snapdragon 630 SoC, 3 GB RAM, 32 GB Speicher und Android 8.0 Oreo auf. Das Update auf Android 9.0 steht jedoch bereits zum Download bereit. Im Angebot ist die Dual-SIM-Variante in schwarz/kupfer oder weiß/eisen.



Preis UVP: 279 Euro

Preis im Tagesangebot: 177 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~200 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~160 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~23 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Gemessen am Tagespreis können Sie heute auch beim Nokia 6.1 2018 gut sparen. Der durschnittliche günstigste Preis in den vergangenen Wochen liegt hier bei rund 200 Euro. Lediglich zu Black Friday und Cyber Monday sank der Preis zwischenzeitlich auf 159 Euro.



Das Nokia 5.1 ist ein günstiges Einsteiger-Smartphone und bietet ein 5,5-Zoll-Display (720p), MediaTek Helio P18 SoC, 2 GB RAM, 16 GB Speicher und aktuell Android 8 Oreo. Im Tagesangebot gibt es die Varianten in Schwarz und Blau.

Preis UVP: 209 Euro

Preis im Tagesangebot: 139 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~155 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~116 Euro

Mögliche Ersparnis heute: ~15 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Im November gab es das Nokia 5.1 2018 mehrere Wochen bereits zu Preisen unter 120 Euro. Der aktuelle Deal ist also für heutige Verhältnisse gut, aber Schnäppchenjäger können auch pokern, dass ein Anbieter demnächst wieder im Preis nach unten geht.



Der letzte Smartphone-Deal im Tagesangebot ist das Nokia 3.1 2018. Das günstige Einsteiger-Smartphone hat ein 5,2-Zoll-Display (720p), Mediatek MT6750 SoC, 3 GB RAM, 16 Speicher und Android One in Version 8.0 Oreo. Im Angebot sind die Varianten in Schwarz, Blau Kupfer sowie Weiß Eisen.

Preis UVP: 159 Euro

Preis im Tagesangebot: 129 Euro

Bester Vergleichspreis heute: ~125 Euro

Bester Vergleichspreis (3 Monate): ~110 Euro

Mögliche Ersparnis heute: 0 Euro

Mögliche Ersparnis (3 Monate): 0 Euro

Der Deal für das Nokia 3.1 2018 ist nichts besonderes - bei anderen Anbietern erhalten Sie das Smartphone je nach Farbvariante sogar günstiger. Den besten Preis in den vergangenen Monaten gab es mit rund 110 Euro zum Cyber Monday. Wir raten: Lieber ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und etwa zum Nokia 6.1 oben greifen.



Mehr lesen Last-Minute-Angebote im Preis-Check Huawei Angebote bei Amazon: P20 Pro und mehr Amazon reduziert heute in den Last-Minute-Angebote den Preis einiger Huawei-Smartphones - auch das Huawei P20 Pro. Wir machen den Preis-Check.

Mehr zum Thema Smartphone-Deal Nokia 5 für 149 Euro: Black-Friday-Angebot bei Saturn,… Zum Black Friday gibt es heute das Nokia 5 zum Preis von 149 Euro im Angebot bei Amazon, Saturn und auch Ebay. Ein guter Deal?

Nokia 8, 7 Plus, 6.1 und 3310 Amazon Herbst-Angebote: Nokia Smartphones reduziert Die Nokia-Smartphones 8, 7 Plus und 6.1 sind heute im Amazon-Tagesangebot. Als weiteres Schnäppchen gesellt sich das Tastenhandy Nokia 3310 zum Trio. Smartphone günstig kaufen Nokia 7.1 (2018) für 250 Euro bei Amazon im Angebot - Saturn… Preissturz beim Nokia 7.1 (2018): Amazon und Saturn haben das Mittelklasse-Smartphone gut 70 Euro reduziert für 250 Euro im Angebot.