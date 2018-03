Mehr Speicherplatz für Ihr iPhone - so geht's. Speichervolumen ist teuer und Apple bietet die verschiedenen iPhone-Varianten nur mit gesalzenen Aufpreisen an. Welche Möglichkeiten es gibt, dem zu entgehen, erfahren Sie hier.

Was tun, wenn der iPhone Speicher voll ist? Der Speicherplatz von iPhone und iPad ist eigentlich immer zu klein, um darauf wirklich alle Songs, Videos und Apps unterzubringen, die man unterwegs brauchen könnte. Das ist auch beim iPhone 7 und iPhone 7 Plus​ nicht anders. Es hat in der kleinsten Version immerhin 32 GB. Das wird schon dann knapp, wenn Sie Videos in der höchsten Auflösung von 4K speichern und reicht erst recht nicht, um größere Datenmengen von zu Hause mitzunehmen.​



Speicher ist das, was ein iPhone oder iPad teuer macht. So lässt sich Apple beim iPhone 7​ das Upgrade von 32 auf 128 GB mit 1,15 Euro je GByte bezahlen; der Sprung von 128 auf 256 GByte macht immerhin noch ca. 86 Cent je GByte aus. Zum Vergleich: Bei Festplatten beginnt der Preis je GByte schon bei unter 3 Cent, bei SSDs sind es 24 Cent.

Das blöde: Apple-Kunden müssen schon beim Kauf wissen, wie viel Speicherplatz sie benötigen. Denn die Apple-Geräte verfügen über keinen Speicherkarten-Slot, über den sich mehr Platz mittels SD-Karte nachrüsten ließe. Also müssen andere Möglichkeiten her.

Doch welche Möglichkeiten gibt es, den Speicher von iPhone und iPad aufzustocken? Wir zeigen Ihnen verschiedene Wege, auf denen Sie zu mehr Speicherplatz für Ihr iOS-Gerät gelangen.

© Amazon Leef iBridge Mobile Memory

1. USB-Stick mit Lightning-Anschluss

Die bequemste Lösung ist ein USB-Stick mit Lightning-Anschluss. Entsprechende Geräte gibt es zum Beispiel von Leef: der iBridge Mobile Memory mit 64 Gigabyte Speicher kostet rund 65 Euro. Die Variante mit 128 Gigabyte schlägt mit 100 Euro zu Buche, 256 Gigabyte gibt es für 235 Euro. Durch die Anschaffung eines Leef sparen Sie also gegenüber den Mehrpreisen für zusätzlichen Speicher bei Apple kaum Geld. Aber der Leef lässt sich eben auch nachträglich noch erwerben, wenn man bereits festgestellt hat, dass der iPhone-Speicher knapp ist. Außerdem können Sie ihn abwechselnd mit mehreren Geräten verbinden. Dazu gehören nicht nur andere Apple-Geräte mit Lightning-Anschluss. Dank USB-Anschluss verhalten sich die Geräte am PC beziehungsweise Mac wie gewöhnliche USB-Sticks.



​Tipp: Mit dem Leef iBridge 3​ gibt es bereits einen Nachfolger für die oben genannte Geräteserie. Danke USB 3.1 statt USB 2.0 lassen sie sich am PC und Mac deutlich schneller mit Daten befüllen. Am iPhone oder iPad macht sich der Geschwindigkeitsvorteil aber erst ab den 2017 erschienenen iPad Pro Modellen​ bemerkbar - und voraussichtlich auch beim iPhone 8, das im Herbst 2017 erscheint.​​​

© Amazon Kingston MobileLite Wireless G3

2. Mobiler WLAN-Kartenleser



Bei Kingstons MobileLite Wireless G3​ (circa. 50 Euro) handelt es sich um ein WLAN-fähiges Gerät, in das Sie eine SD-Card einlegen oder einen USB-Stick einschieben können. Auf den Inhalt dieser Datenträger greifen Sie mit einer von Kingston bereitgestellten App zu.



Außerdem funktioniert das Gerät auch im Zusammenspiel mit dem iPhone und Sie können Fotos und Videos vom Apple-Gerät auf die Speicherkarte verschieben. Bis zu drei Nutzer können gleichzeitig auf den Speicher zugreifen. Wahlweise klinkt sich das MobileLiteWireless G3 in ein vorhandenes WLAN ein oder es spannt sein eigenes Funknetz auf und arbeitet dann als mobiler Router. Nebenbei macht es sich als externer Akku nützlich (5.400 mAh), mit dem Sie das iPhone bei Bedarf aufladen können.

© Amazon Seagate Wireless Plus

3. Mobile WLAN-Festplatten

Wenn Sie unterwegs richtig viel Speicherplatz benötigen, greifen Sie zu einer Festplatte mit integriertem WLAN. Die Funktionsweise ist der von Kingstons SD-Kartenleser sehr ähnlich, nur dass hier eben eine Festplatte statt einer SD-Card als Medium dient. Besonders angetan hat es uns Seagates Wireless Plus​.



Das mit bis zu zwei Terabyte Speicherplatz gesegnete Gerät lässt sich dank der alternativen Firmware von HackGFS&W+​ zu einem sehr flexiblen Begleiter aufrüsten, der sich zum Beispiel auch mit Cloud-Diensten synchronisiert oder Fotos von einer Eye-Fi-SD-Card empfängt. Die Wireless Plus kostet 130 Euro mit 1 TByte und 180 Euro mit 2 TByte Speicherplatz.​

© Amazon Lightning-Adapter für SD-Karten

4. Lightning-Adapter für SD-Karten und Kameras

Videos fressen besonders viel Platz. Zumindest das iPad kann Videos aber von einer SD-Card abspielen. Was Sie dafür benötigen ist Apples Lightning auf SD Kartenlesegerät. Besitzer eines iPad mit Dock-Connector greifen zum ebenso teuren Apple iPad Camera Connection Kit. Beide Zubehörprodukte kosten jeweils 35 Euro - exklusive SD-Karten, die es aber mit 32 GB Speicher schon für unter 15 Euro gibt.

Dann speichern Sie Ihre Videos in einem iOS-kompatiblen Format in einem Ordner namens "100DICAM" auf der Speicherkarte. Wichtig: Die Dateinamen dürfen maximal 8 und die Dateierweiterungen maximal 3 Zeichen lang sein. Sobald Sie die SD-Card mit dem iPad verbinden, startet die Foto-App und bietet Ihnen den Import ausgewählter oder aller Videos an. Die Wiedergabe erfolgt ebenfalls über die Foto-App.

Nach dem Filmspaß können Sie das Video auch wieder aus der Foto-App herauslöschen. Wichtig für Smartphone-Nutzer: Während das Kartenlesegerät mit Lightning-Anschluss mittlerweile auch an iPhones funktioniert, kann das Gerät mit dem älteren Dock-Anschluss nur an einem iPad verwendet werden.

WhatsApp-Tipp: Speicherplatz sparen Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Wer über WhatsApp viele Bilder und Videos empfängt, sollte überlegen, ob wirklich all diese Daten stets automatisch auf dem Smartphone abgespeichert werden sollen. Insbesondere wenn der Speicherplatz begrenzt ist, empfiehlt sich eine entsprechende Änderung der WhatsApp-Einstellungen.

