VoxR.org bringt seit eineinhalb Jahren weltweit Leben in Tagungen, Konferenzen und Events, und zwar einfach und effektiv: Eventteilnehmer können per Handy (alle Bauarten, ohne App) direkt, anonym und sicher Input geben oder Fragen stellen. Sie werden so vom passiven Event-Empfänger zum aktiven Event-Mitgestalter, was die Wirkung und Nachhaltigkeit eines jeden Events exponentiell erhöht - und den Teilnehmern gleichzeitig auch noch Freude macht!

Einfach, schnell, sicher, flexibel.

Obiges klingt vielleicht zunächst banal. Der Gründer, TV- und Eventmoderator Tim Schlüter stellte aber 2014 fest, dass vorhandene Lösungen den harten Bedingungen eines Live-Events nicht stand hielten: Er wollte einfach, schnell, sicher und flexibel allen Teilnehmern das Mitmachen ermöglichen - ohne das Event zu gefährden.

VoxR bietet daher:

· Live-Auswertung,

· Filtern von ungewünschtem,

· dominante Stimmen begrenzen,

· "leise" Teilenehmer ermutigen,

· mit allen Handys nutzbar sein,

· Teilnahme sogar OHNE Handy (!),

ohne WLAN funktionieren ohne App, ohne Download, Passwort oder Code.

Innovation: VoxR 2step-Focus

Der Markenkern von VoxR ist der 2step-Focus für echte Freitext-Eingaben des Publikums: Dabei verarbeitet ein Algorithmus in Echtzeit die Eingaben von dutzenden oder auch hunderten Event-Teilnehmern. Zunächst werden dabei ungewünschte Eingaben gefiltert, die Eingaben dann nach Themen sortiert und nach Häufigkeit so in einer Wortwolke darstellt, dass der Input auch von großen Publika auf einen Blick sichtbar und bedeutsam wird.

Dabei findet das Publikum "seine" Themen bereits im ersten Schritt sofort abgebildet, es wird aber vermieden, dass Einzelmeinungen sichtbar werden, oder dass laute Stimmen leise "übertönen" würden. In einem zweiten Schritt (daher "2step-Focus") sind Einzelstimmen dann selektiv anzeigbar, es wird sozusagen in die Wortwolke "hineingezoomt", um Kommentare, oder - z.B. bei Podiumsdiskussionen - Fragen selektiv anzuzeigen und damit direkt im Event zu arbeiten.

Für wen ist VoxR?

VoxR ist für alle Besucher von Events, Tagungen und Kongressen, die ein Smarphone haben und endlich mal nicht mehr nur berieselt werden wollen , sondern sich einbringen und IHRE Fragen beantwortet wissen möchten.

Damit dies möglich wird, gibt es zwei Arten von Käufern von VoxR:

1.VoxR hilft zum einen ganz direkt Projektmanagern in Unternehmen, Behörden und Verbänden, Sieben DAX-Konzerne nutzen bereits VoxR, zum Teil weltweit, daneben Bundes- und Landesministerien, wie auch namhafte Verbände.

2.Zum anderen nutzen Profi-Eventmanagern aus Eventagenturen. VoxR, um Kundenevents interaktiver zu machen.Hier sind sowohl deutsche als auch internationale Top-Agenturen wie insglück, MCI, MSXi und andere bereits Kunde.

Geschäftsmodell

VoxR wird tageweise zur Nutzung vermietet, für Honorare ab 1500,- Euro. Die Preise hängen von der Zahl der Teilnehmer ab, sowie von gebuchten Modulen (Wortwolken, Q&A, Vote, Quiz, u.v.m.). Zusätzlich wird Beratung angeboten, mit denen Events sofort spürbarer interaktiver werden.

Der Eventmarkt in Deutschland wächst nach wie vor, in 2016 erneut um 3,5%, auch weltweit wächst der Markt. Allein in Deutschland gibt es 6 Millionen Events pro Jahr, davon sind 600.000 Business-Events mit mehr als 250 Teilnehmern. Es gibt in Deutschland keinen Mitbewerber, der auf ähnlich einfache Weise Publikum am Event teilhaben lässt.

Der Vizekanzler ist dabei

VoxR begeistert seit eineinhalb Jahren Nutzer in inzwischen 50 Ländern der Welt, in kleinen und großen Städten, von Cloppenburg über Berlin bis nach Boston und Miami. 2016 überzeugte VoxR bei der CeBIT Welcome Night mit 2000 VIPs der internationalen Wirtschaft inkl. Vizekanzler Gabriel.

Eine wichtige Herausforderung ist, das Wachstum zu managen und VoxR für den internationalen Markt gut aufzustellen. Denn VoxR Anspruch ist es nicht, einfach ein Tool zu verkaufen. Sie wollen ihre Kunden ein faszinierend anderes, nämlich interaktives Event liefern.

