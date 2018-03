So installieren Sie Owncloud auf einem Raspberry Pi

© Hersteller Raspberry Pi

Voreinstellungen

Basis für die Installation ist das speziell für den Raspberry Pi entwickelte Linux-Derivat "Radpbian".

So gehen Sie vor:

Nach der Installation startet das Konfigurationsprogramm. Falls nicht, rufen Sie es über folgenden Befehl auf:

Sie können die Befehle direkt über den Raspberry Pi, eine angeschlossene Tastatur und einen Monitor eingeben oder sich per SSH über ein Terminalfenster von Ihrem Computer aus mit dem Raspberry Pi verbinden (ssh pi@ip-adresse-ihres-raspberry-pi - Passwort ist raspberry) und alles über das Terminal eingeben.

Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Expand Filesystem anwählen, Einstellung erfolgt dann automatisch. Die Funktion schafft Platz für die Installation und die Daten

anwählen, Einstellung erfolgt dann automatisch. Die Funktion schafft Platz für die Installation und die Daten Change Locale zu " en_US.UTF-8 " (unter "Internationalisation Options")

" (unter "Internationalisation Options") Memory Split auf "16" MB (unter "Advanced Options")

Owncloud installieren und einrichten

" können Sie zunächst unangetastet lassen, aber falls Sie Lust auf schnellere Performance bekommen, können Sie hier experimentieren. Achtung: Der Raspberry Pi hat danach eine höhere Leistungsaufnahme und wird wärmer! Anschließend auf "" klicken und den Raspberry Pi neu starten lassen.

Aktualisierung durchführen:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Einen neuen Benutzer anlegen:

sudo groupadd www-data

sudo usermod -a -G www-data www-data

sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd php5-sqlite php5-curl php5-json php5-common php5-intl php-pear php-apc php-xml-parser libapache2-mod-php5 curl libcurl3 libcurl3-dev sqlite

Den Hostnamen meinecloud.no-ip.biz in den Apache-Server eintragen. Ersetzen Sie diese URL gegen Ihre eigene, die Sie bei einem DNS-Dienst wie zum Beispiel noip.com registriert haben.

in den Apache-Server eintragen. Ersetzen Sie diese URL gegen Ihre eigene, die Sie bei einem DNS-Dienst wie zum Beispiel noip.com registriert haben. sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Dort folgendes ans Ende der Datei einkopieren: ServerName meinecloud.no-ip.biz

Danach speichern und den Editor wieder verlassen.

Den Server auch in die hosts-Datei eintragen: sudo nano /etc/hosts

Dort folgendes ans Ende der Datei einkopieren: 127.0.1.1 owncloud

Danach speichern und den Editor wieder verlassen.

Die Rechte für owncloud setzen: sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Dort folgenden Eintrag suchen: <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride None Order allow,deny allow from all </Directory>

Zu folgendem Eintrag ändern: <Directory /var/www/> Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All Order allow,deny allow from all </Directory>

Upload größerer Dateien erlauben: sudo nano /etc/php5/apache2/php.ini

Die Einträge "upload_max_filesize" und "post_max_size" suchen und ändern auf upload_max_filesize = 2G post_max_size = 2G

Letzte Änderungen am Apache-Server: sudo rm /var/www/index.html sudo a2enmod rewrite sudo a2enmod headers

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Owncloud herunterladen:

cd wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-5.0.0.tar.bz2

Owncloud entpacken:

tar xvf owncloud-5.0.0.tar.bz2

Owncloud verschieben:

sudo mv owncloud/* /var/www

sudo mv owncloud/.htaccess /var/www

rm -rf owncloud owncloud-5.0.0.tar.bz2

Nutzerrechte vergeben:

sudo chown -R www-data:www-data /var/www

Fertig! Nun können Sie im Browser auf dem Computer über die IP-Adresse des Raspberry Pi die Weboberfläche aufrufen und die Installation abschließen. Ihr Owncloud-Server ist jetzt auch von außen erreichbar unter der URL, die Sie beim DNS-Dienst registriert haben - zum Beispiel http://meinecloud.no-ip.biz.

Voraussetzung dafür ist, dass Sie in Ihrem Router eine Port-Freigabe für den Port 80 an die IP-Adresse Ihres Raspberry Pi eingerichtet haben.

Einrichtung von HTTPs

Damit auch die Verbindung zwischen den Endgeräten und Ihrem Server gesichert ist (das "s" hinter HTTP steht für "secure"), müssen Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Es wird mit einem selbstsignierten, nicht mit einem gekauften Zertifikat gearbeitet.

Zertifikat erzeugen:

sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl

sudo openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/ssl/apache.pem -keyout /etc/apache2/ssl/apache.pem

sudo ln -sf /etc/apache2/ssl/apache.pem /etc/apache2/ssl/`/usr/bin/openssl x509 -noout -hash < /etc/apache2/ssl/apache.pem`

sudo chmod 600 /etc/apache2/ssl/apache.pem

Hier werden einige Eingaben verlangt. Tragen Sie diese nach bestem Wissen und Gewissen ein. Nur bei Common Name ist es wichtig, dass Sie den Hostnamen eintragen, den Sie bei der Einrichtung beim DNS-Dienst gewählt haben. Also zum Beispiel- und zwar genau in dieser Form ohne "https://" und ohne angehängten Pfad.

Server auf HTTPs-Port 443 "hören" lassen:

sudo nano /etc/apache2/ports.conf

Dort alle Zeilen mit # auskommentieren oder löschen.

auskommentieren oder löschen. Anschließend folgendes eintragen, danach speichern und schließen: Listen 192.168.178.51:80 <IfModule mod_ssl.c> Listen 443 </IfModule>

Statt 192.168.178.51 tragen Sie die lokale IP-Adresse Ihres Owncloud-Servers ein.

Anschließend sollte der Webserver neu geladen werden über: sudo service apache2 reload

Nun muss das SSL (Secure Socket Layer für die sichere Verbindung) aktiviert und der Webserver nochmals neu geladen werden.sudo a2enmod ssl sudo service apache2 force-reload

sudo nano /etc/apache2/sites-available/ssl

Dort folgendes eintragen, danach speichern und schließen:<virtualhost *:443> SSLEngine On SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem DocumentRoot /var/www </virtualhost>

sudo a2ensite ssl

sudo service apache2 force-reload

Nun können Sie Ihren Owncloud-Server untererreichen. Vergessen Sie nicht, das Portforwarding im Router für denan die lokale IP-Adresse Ihres Servers vorzunehmen. Beim Aufruf der Adresse werden Sie darauf hingewiesen, dass es sich um eine nicht vertrauenswürdige Verbindung handelt.

Das Zertifikat stammt schließlich aus einer für den Browser unbekannten Quelle - von Ihnen. Sie brauchen aber nur eine Ausnahme hinzufügen - schon funktioniert's.

