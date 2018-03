© connect Zattoo - überall Fernsehen

Zattoo bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, übers Netz Live-Fernsehen zu genießen. Das die 2005 gegründete Schweizer Zattoo GmbH ihren Service seit 2007 in Deutschland anbieten kann, liegt daran, dass sie Vereinbarungen mit den Sendern abgeschlossen hat, die sie ausstrahlt. Die Streaming-Plattform bietet seinen Usern eine Fülle an kostenlosen Sendern an, die durch kostenpflichtige Pakete erweitert werden können. Damit streamt niemand mehr illegal im Netz.

Das Unternehmen hat in Deutschland insgesamt 75 kostenlose TV-Sender im Angebot, das die öffentlich-rechtlichen Sender wie ARD, ZDF und deren Regional-Varianten umfasst. Sport1 und DMAX sind ebenfalls enthalten. Die Sender sind über folgende Plattformen abrufbar:

Die "Zattoo App" für iPhone und iPad, Android, Windows Phone oder Windows 8

Für PC und Mac im Browserfenster oder mit der kostenlosen Desktop-App

Mit "Zattoo Live TV" kann der User das TV-Programm beispielsweise über Google Chromecast auf Bildschirme seiner Wahl streamen

Die "Zattoo TV App" ermöglich das streamen auf Smart TVs von LG und Samsung

Auf der Xbox und Xbox One

Ein Nachteil ist die von Zattoo eingespielte Werbung über die sich der Streaming-Dienst finanziert und die sich nur durch ein Upgrade auf "Zattoo HiQ" vermeiden lässt. Das Paket "Zattoo HiQ" ist im ersten Monat kostenlos. Anschließend sind verschiedene Abos für den Kunden wählbar:

Ein Monat für 9,99 Euro

Drei Monate für 27,99 Euro

Ein ganzes Jahr kostet 99,99 Euro

Dafür erhält der User zusätzlich die sechs Pro7-Sat.1-Sender, die via WLAN und Mobilfunk verfügbar sind. Darüber hinaus sind die sechs RTL-Sender für WLAN verfügbar, allerdings nicht mit Mobilfunk abrufbar. Des Weiteren stehen weitere 25 Sender in HD-Qualität bereit. Was dabei zu beachten ist: Mit der kostenpflichtigen Version ist man die Werbung von Zattoo los, die Werbung der privaten Fernsehsender verschwindet damit aber nicht.

"Zattoo HiQ" kann um "Zattoo Plus" und "Zattoo International" erweitert werden. Für 9,90 Euro erhält der Kunde das Abo "Zattoo Plus", das monatlich kündbar ist. Das Paket ist nur für den PC/Mac erhältlich, bietet aber insgesamt mehr Sender zu den Themen Sport-, Fun-, Wissen- und Musiksendern. Bei "Zattoo International" kann der Kunde aus verschiedenen Monats-Paketen auswählen, die Preise reichen von 5,90 Euro bis 12,90 Euro.

Mit Zattoo lässt sich fast überall Fernsehen. Schließlich lässt sich mittlerweile auf fast jedem Endgerät streamen und mehr als eine Internet-Verbindung und ein streamingfähiges Gerät, ob Smartphon, Tablet, TV oder Spielekonsole brauchen Sie nicht. Die hohe Verfügbarkeit an Sendern in den Premiumpaketen runden das gesamt Paket ab.

