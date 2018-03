ALK Copilot Live für Android im Test Datenblatt

Zwar hat Navigon den ALK Copilot Live bei den Android-Navis von der Spitze verdrängt, doch ein guter Kauf ist die App nach wie vor. Die Software ist zu Preisen zwischen 20 und 55 Euro im Android Market erhältlich und kann direkt per WLAN auf das Handy geladen werden. Je nach Länderversion fallen bis über 2 Gigabyte an Daten an, sodass man seinen freien Speicherplatz und die Internetgebühren im Auge behalten sollte.

Der Staudienst schlägt nochmals mit 20 Euro pro Jahr zu Buche (für ganz Europa; Deutschland allein kostet 9,99 Euro) und erweitert die schon vorhandene Live-Funktionen wie lokale Suche, Pannendienst, Wetterinfos und die Live-Ortung, mit deren Hilfe man Freunde auf der Karte verfolgen oder kleine Flotten am heimischen Rechner dirigieren kann.

Der grundsätzliche Menüaufbau des ALK Copilot Live ist gelungen: Insgesamt neun Seiten mit jeweils fünf Schaltflächen steuern die Funktionen der Software, die Animationen laufen flüssig, die Grafik wirkt alles in allem sehr schick. Am unteren Bildrand hat man stets die Möglichkeit, einen Screen zurückzuschalten oder das Menü ganz zu verlassen. Ebenso haben die ALK-Macher ihrem Copilot einen Ausschalter spendiert - so bleibt nie unklar, ob die Software im Hintergrund vielleicht gerade Rechen- und Akkuleistung verbrät.

Auch ist der ALK Copilot Live der Meister der Einstellungen - es gibt fast nichts, was man hier nicht regeln könnte. Das mag für manche Nutzer fast zu viel sein, doch man kann die Zahl der angezeigten Optionen auch reduzieren. Die Routenplanung errechnet Strecken selbst über mehrere Zwischenziele hinweg und kann den Ablauf der Reise sogar nach Strecke optimieren.

Die Kartendarstellung selbst kommt etwas bunt daher, lässt sich aber mit verschiedenen Bildschirmthemen dem eigenen Geschmack anpassen. Die Zielführung klappt überwiegend zuverlässig, wenngleich hier und da ein paar Unsicherheiten zu beanstanden waren und einige Routen nicht ganz optimal verliefen. Dank der schnellen Routenberechnung und dem Staudienst kommt der ALK Copilot Live aber weit nach vorne. Angesichts des günstigen Preises ein empfehlenswertes Angebot.

