CD-Player Densen B 420

© Julian Bauer Detailarbeit: Der Densen ummantelt seinen 24-Bit-D/A-Wandler mit schirmendem Metall (rechts); das japanische DVD-Laufwerk wurde von den dänischen Entwicklern optimiert.

Im Messgerät-Stil erscheint auch die Rückseite des Densen B 420. Über zwei mit "Link" beschrifteten RS-232-Buchsen reiht er sich in einen Densen-Geräteverbund ein, mit "Digital DenLink" kontaktiert er einen in Planung befindlichen markengleichen D/A-Konverter. Der SPDIF-Digitalausgang ist normgerecht mit einer BNC-Buchse ausgeführt und sogar abschaltbar. Der HiFi-Freund wird sich zudem über zwei parallelgeschaltete Cinch-Ausgangsbuchsen freuen. Statt gigantischer Materialschlachten wie in den asiatischen Playern besteht das Innenleben des Densen B 420 aus High-Tech-Inselchen, angefangen bei vier Brückengleichrichtern mit oberflächenmontierten (SMD) Dioden.

Die individuelle Versorgung bietet dem Prozessor, dem Digitalausgang, dem Wandler und den Analogstufen ideale Arbeitsbedingungen. Densen-Chef Thomas Sillesen setzte bewusst ein DVD-ROM-Laufwerk von Samsung ein, ließ es sich doch nach seinen Vorstellungen durch gezielte Eingriffe in die Taktsteuerung und in der Servoregelung optimieren.

© Julian Bauer Steuert alle Densen-Geräte: Die Metall--Fernbedienung Gizmo kostet 210 Euro extra.

Dafür nahm er in Kauf, dass das Laufwerk mit leisem Fauchen hochfährt. Das wirklich Gigantische im Densen ist der 300-VA-Netztrafo. "Er ist viel zu groß", gibt der Firmenchef zu, "40 Watt hätten auch genügt." Doch während der Entwicklung des Players fanden die Dänen heraus, dass aus dem riesigen Trafo ein großer Klangunterschied resultiert.

Der Hörtest des Densen zeigte eine tonale Balance in Vollendung. Zwar wurden in der Jury vereinzelt Stimmen laut, der B 420 würde allerdunkelste Bässe etwas zu mager bringen. Aber jeder der Hörtester kam ins Jubeln, wie der Densen das Geschehen völlig von den Boxen entrückte, wie lebendig die Musiker zusammenspielten und wie sich zarteste Klangstrahlen ungehemmt ausbreiteten, wie er je nach Art des Konzertsaals oder der Bühne den Raum in die Tiefe öffnete. Keine Frage: Die wenigste Kritik, das größte Lob und der Siegerpokal in diesem Testfeld gehen nach Dänemark.

Stärken:

+ Schlackenfreier, luftiger Klang

+ Digitalausgang abschaltbar

Schwächen:

- Keine Emphasiskorrektur

- Preis ohne Fernbedienung

Densen B-420

Hersteller Densen Preis 2200.00 € Wertung 61.0 Punkte Testverfahren 1.0

