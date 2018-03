CD-Player Electrocompaniet ECC 1 Datenblatt

© Archiv Electrocompaniet ECC 1

© Julian Bauer Basiert auf einem DVD-Player: Electrocompaniet ECC 1 mit miniaturisierten, oberflächenmontierten Bauteilen. Ab den D/A-Konvern läuft die Signalverarbeitung strikt symmetrisch.

Anzeige

Eine Unzahl miniaturisierter Bauelemente, in SMD-Technik auf der Platine oberflächenmontiert, soll auf Grund der kurzen Signalwege zu besonders sauberer Wiedergabe führen. Ungewöhnlich für einen CD-Spieler: Im Innern des ECC 1 finden sich eine "DVD-Engine" und arbeitslose Video-Prozessoren.

Ursprünglich sollte aus dem Electrocompaniet ein DVD-Spieler werden; im ECC 1 holten die Norweger das Beste aus beiden Welten. Die Wiedergabeelektronik beschleunigt mit einem Abtastratenwandler vor der D/A-Wandlung den CD-Takt auf 192 Kilohertz, das DVD-Laufwerk liest mit hoher Drehzahl die Daten mehrfach; fehlerhafte Wörter werden aussortiert. Ein Nachteil der hohen Drehzahl: Exzentrische CDs könnten hörbar vibrieren. Deshalb montierten die Norweger eine Stahlplatte unter das Laufwerk und entkoppeln sie mit Gummipuffern.

© Julian Bauer Kann mehr als der Spieler: von einem DVD-Player entliehene Fernbedienung mit Cursorkreuz.

Die halbleiterbestückten Player von Vincent und Electrocompaniet zeichneten die Klangfiguren mit scheinbar noch feinerem Pinsel als die Röhren-Player nach, allein es fehlte ihnen etwas Leben. Beide Spieler wurden feinsten Stimmnuancen nicht voll gerecht. Der Vincent betonte Bässe und Höhengezingel fast wie mit einer eingebauten Loudness. Er tönte spektakulär, aber nicht ganz ehrlich. Der Electrocompaniet wirkte braver, mit einem leichten Hauch zur Sachlichkeit. Wenn Bob Dylan auf seinem Album "Modern times" beim Stück "Thunder On The Mountain" mit typisch nasaler Stimme seine Geschichte fesselnd erzählte, klangen die Begleitmusiker über beide Player völlig entspannt. Wobei über den Electrocompaniet Dylans Gesang ein wenig schlanker und sehniger, also realistischer erschien. Der Vincent kümmerte sich noch eifriger um blitzende Höhenläufe und impulsives Schlagzeug, übertrieb dabei aber ein klein wenig.

Stärken:

+ Lobenswert niedrige Ausgangswiderstände

+ Pieksauberer Klang

Schwächen:

- Keine Emphasiskorrektur

Electrocompaniet ECC1

Hersteller Electrocompaniet Preis 2400.00 € Wertung 59.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht CD-Player T.A.C. C 35 im Test 70,8% Ein CD-Spieler mit Röhren-Ausgangsstufe? Das ist nicht neu. Was die T.A.C.-Röhrenprofis für den C 35 ausgedacht haben,…

Testbericht Test: Electrocompaniet EMP 2 Der EMP 2-Blu-ray-Spieler von Electrocompaniet überzeugt mit mollig warmem Klang und einer wahrlich üppigen Ausstattung. Stereo-Kombi Yamaha CD S 3000 & Yamaha A S 3000 im Test Auf opulente und ebenso trendsetzende wie zeitlose Verstärker- und Digital-Elektronik von Yamaha haben die Fans schon lange gewartet. Nun hat das…

Stereo-Kombi Marantz CD 6005 & PM 6005 im Test Der Vollverstärker Marantz PM 6005 und der dazugehörige CD-Player CD 6005 bieten unglaublich viel Ausstattung und Musikqualität für einen niedrigen… Digital-Kombi-Testbericht Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test Wir haben die Digtal-Kombi Pro-Ject Pre Box RS Digital mit CD Box RS im Test. Wie schneiden CD-Player und Verstärker in der Redaktion ab?