CD-Spieler Marantz SA 8003

Selbstredend anerkennt der SA 8003 die CD-Wiedergabe als oberste Pflicht. Das hindert ihn aber nicht daran, sich für eine ganze Reihe anderer Formate zu interessieren. So dürfen die Scheiben gerne auch MP3- und SACD-Musik mitbringen. Via Front-USB-Buchse verleibt sich der Marantz neben WMA und AAC auch unkompriertes WAV sowie sämliche iPod-Spezial-Bitmuster ein.

So oder so geht der Marantz äußerst pfleglich mit den Daten um. Ein teurer, für Studioanwendungen konzipierter D/A-Wandler verarbeitet die PCM- und und SACD-Daten auf getrennten Wegen - wobei er im letzteren Fall nur ein schonendes Filter einsetzt, um den Hochfrequenzanteil abzutrennen und damit die Impulsketten in schöne Analogschwingungen umzuformen.

Schnöde ICs wollte Marantz im weiteren Signalverlauf nicht sehen, deswegen bekam der SA 8003 aus Einzeltransistoren komponierte Ausgangsverstärker, die der Entwickler eigenhändig in diese oder jene Klangrichtung trimmen kann.

Den SA 8003 legte Marantz ebenso wenig bassfurios als zartfühlend aus. Was ihm aber niemand ankreidete. Warme Klangfarben, akkurate Abbildung und weite, offene Höhenhimmel führten vielmehr zu 58 CD- und 63 SACD-Punkten und zum Highlight-Prädikat.

Von der Pracht gab der SA 8003 dem PM 8003 was ab, die Kombi hörte sich einfach nur prima an.

stereoplay Meinung: Hans-Ulrich Fessler

Eine grandiose Idee von Marantz, den CD/SACD-Spieler mit USB-Eingang für Datensparformate zu bereichern. Leider fiel die Navigation in den Unterverzeichnissen etwas rudimentär aus. Umso mehr begeisterte er mit seinem schönen CD-Klang.

Marantz SA 8003

