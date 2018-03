Denon PMA-SA1/AU-S1 Datenblatt

Nicht dass der Denon PMA-SA1 mit 120 Watt pro Kanal an vier Ohm schwach wäre. Für Live-Dynamik mit unterdurchschnittlich effizienten Boxen könnten die Reserven jedoch knapp werden. Andererseits spielte der SA1 im Labor das gesamte Leistungsangebot mit einem konstant perfekten Klirrspektrum aus: nur geradzahlige, zu höheren Ordnungen harmonisch abfallende Oberwellen, vom ersten Milliwatt bis zur Clippinggrenze. Denon schafft dieses Kunststück mit einer Schaltung, deren Raffinesse gerade in der Vereinfachung und Geradlinigkeit liegt. Die symmetrische Endstufe verstärkt jede Halbwelle mit einem Paar "Ultra High Current"-MOSFETs, denen eine für dieses Bauprinzip ungewöhnlich hohe Strompotenz anerzogen wurde. Auf eine leistungserhöhende Parallelschaltung mehrerer Transistoren haben die Entwickler bewusst verzichtet - die Leistung fällt folglich nicht extrem hoch, aber immerhin sehr laststabil aus.

© Foto: H.Härle Poti wie vom Juwelier

Geschenk an Vinyl-Fans

Verzichten muss der Kunde auf eine Fernbedienung, weil ALPS das ultrapräzise Lautstärkepoti nur ohne Stellmotor liefert. Die ohnehin nicht infrarot-verwöhnten LP-Hörer freuen sich umso mehr über das luxuriöseste Phonoteil weit und breit. Es besteht aus der internen, extrem rauscharmen Vorstufe (mit separatem Netz-schalter!) für Magnetsysteme sowie einem separaten Moving-Coil-Übertrager, dem AU-S1, den Denon Deutschland ab sofort tatsächlich beipackt. Der Drei-Kilo-Klotz war bisher nur als Japan-Import erhältlich und zählt zu den feinsten MC-Übertragern, die der Autor je getestet hat.

Hörtest

Dass der Denon-Amp mit Plattenspielern fantastisch klang, war dann auch nicht überraschend. Wer schon mal ein MC-System mit einem guten Übertrager gehört hat, vergisst diese Kombination aus völliger Rauschfreiheit, ansatzloser Dynamik und intensiven Klangfarben nicht so schnell. Das Gespann aus PMA-SA1 und AU-S1, hält genau solche Erlebnisse bereit. Mit CD kann die gnadenlose Ehrlichkeit des Denon als Mangel an Charme und Wärme verstanden werden. Ein Missverständnis: Wer den SA1 abwechselnd mit einem anderen Verstärker hört, wird feststellen, dass der Denon mal heller, mal dunkler, mal weiträumiger, dann wieder kompakter spielt als das Vergleichsgerät. Er scheint sich von CD zu CD stärker wandeln zu können, besitzt weniger Eigenklang - selbst dann, wenn der Vergleichs-Amp Accuphase E-450 heißt und amtierende Vollverstärker-Referenz ist. Der Denon erinnert klanglich tatsächlich eher an gute Eintakt-Röhren als an einen Transistor, hat aber dessen Leistung und Stabilität.

Den Job macht der Denon dem Accuphase nicht streitig: Mag sein, dass der E-450 hier und da etwas schönt - im Bass ist er einfach kompetenter. Zudem zeigt er sich weniger wählerisch, was den Lautsprecher angeht. Solange gehobene Zimmer- bis dezente Konzertlautstärke das Ziel ist, funktionieren Leistungsschlucker wie die JBL Array 1000 oder die Revel Performa F-52 auch mit dem Denon tadellos, aber wenn's richtig krachen soll, zieht der Accuphase an solchen Boxen davon. "Boxen-kritisch" ist jedoch etwas ganz anderes: An jeder großen Focal, B&W oder KEF ist der Denon voll in seinem Element. Dann ist es genau seine anfänglich irritierende Nüchternheit, auf die man am wenigsten verzichten mag - ein audiophiler Reifeprozess.

Denon PMA-SA 1

Hersteller Denon Preis 8000.00 € Wertung 120.0 Punkte Testverfahren 1.0

