iPod-Dockingstation Pioneer XW NAC 3

© Archiv Mit der Pioneer Pioneer XW NAC 3 lassen sich gleichzeitig zwei iPods/iPhones laden und nutzen.

Jetzt kaufen EUR 129,90 Pro gute Ausstattung

gute Ausstattung ordentlicher Maximalpegel Contra Störungen im Frequenzbereich bei den Mitten

Anzeige

Das XW NAC 3 ist ein wahrer Ausstattungs-Riese. So kann man gleich zwei iPods oder iPhones einsetzen und deren Musik mischen. Für weitere Programmquellen akzeptiert das Pioneer-Dock neben Aux-Anschlüssen auch USB-Speicher sowie - über den eingebauten Bluetooth-Adapter - Handys mit A2DP. Dieses Protokoll wird von vielen Modellen unterstützt und überträgt Musik drahtlos in HiFi-gerechter Klangqualität.

© Archiv Als Hochtöner dienen verzerrungsarme Ring-Radiatoren mit Rundum-Abstrahlung.

Doch damit nicht genug - denn per LAN arbeitet das XW NAC 3 zudem als DLNA-konformer Netzwerk-Player, kann also Musik von PC- oder NAS-Festplatte streamen. Last not least ist sogar ein vtuner-Webradio integriert.

Beeindruckend sind die für USB und DLNA-Client unterstützten Formate: WAV, FLAC, MP3, WMA und AAC.

Als Lautsprecher setzt Pioneer zwei 6,6-cm-Breit-bandsysteme ein, im Bass ergänzt durch zwei 7,7-cm-Passivmembranen. Die Ausgangsleistung ist mit 2 x 10 Watt angegeben.

Der Frequenzgang zeigt eine deutliche Mittenanhebung, die sich beim Hören mitunter störend bemerkbar macht. Zudem fehlt es den Bässen an Druck. Dafür erzeugt der Pioneer einen ordentlichen Maximalpegel.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Creative ZiiSound D5x im Test Creative ist eigentlich im PC-Segment zu Hause, liefert aber auch Audio-Produkte. Kann die Docking-Station ZiiSound D5x im Test überzeugen?

Testbericht Logitech UE Air Speaker im Test Dass Logitech eigentlich in der Computerwelt zuhause ist merkt man gleich: Auch vom PC aus kann man auf den Logitech UE Air Speaker leicht zugreifen.… Testbericht Sony RDP-XA900iP im Test Noch vor einigen Jahren glänzten Sonys HiFi-Produkte mit hoher Verarbeitungsqualität und kultiviertem Klang. Mit der Docking-Station RDP-XA900iP will…

Testbericht Samsung DA-E 750 im Test Die Docking-Station Samsung DA-E 750 hat eine Röhren-Vorstufe und verbindet sich nicht nur mit den Mobilgeräten von Apple. Wir haben das Dock… Soundsysteme Bose Sounddock Serie 3 im Test 70,0% Das Sounddock 3 bietet einen Lightning-Anschluss und glänzt im Test mit fettem Bass und viel Power.