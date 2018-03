In Passagen, in denen viel los war und es galt, den Überblick zu behalten, kam es mit dem Philips SHP 2700 (40 Euro) zu Überlagerungen.

Kopfhörer Philips SHP 2700 Datenblatt

© Archiv Kopfhörer Philips SHP 2700

Viel wuchtiger und auch schwerer als der SHP 5401 ist der SHP 2700. Dafür klang er etwas runder und druckvoller als dieser. Er gab sich hörbar mehr Mühe, was ihn aber auch angespannter erscheinen ließ.

In Passagen, in denen viel los war und es galt, den Überblick zu behalten, kam es zu Überlagerungen, die auf Dauer für die Tester anstrengend wurden. Der RP HT 360 von Panasonic (stereoplay Highlight, 1/07, 30 Punkte) klang dagegen wesentlich leichtfüßiger, zeigte aber weniger Kraft in den Mitten.

Philips SHP 2700

Hersteller Philips Preis 40.00 € Wertung 30.0 Punkte Testverfahren 1.0

