Lenovo Thinkpad Tablet im Test Datenblatt Wertung

© Lenovo Lenovo Thinkpad Tablet

Jetzt kaufen Pro Hardware-Buttons

Hardware-Buttons helles IPS-Display

helles IPS-Display USB-Buchse für Sticks und Festplatten

USB-Buchse für Sticks und Festplatten gute Business-Features Contra mäßige Verarbeitung

mäßige Verarbeitung hohes Gewicht 64,4%

Anzeige

Zum connect-Test trat das Thinkpad Tablet in der Variante mit 64 GB internem Speicher und integriertem 3G-Modem an. Der Preis für das Thinkpad liegt bei stolzen 690 Euro für die getestete Konfiguration.

Gehäuse und Verarbeitung

Das wiegt üppige 753 Gramm und ist etwa 15 Millimeter dick. So passt aber immerhin der mitgelieferte Digitalstift ins.

Die Verarbeitung geht in Ordnung, obwohl die rutschhemmend beschichtete Rückseite bei stärkerem Druck in der Mitte etwas nachgibt; Knarzgeräusche waren dem Thinkpad aber nicht zu entlocken. Ein eleganter Auftritt ist dennoch etwas anderes.

Bildergalerie Galerie Galerie Lenovo Thinkpad Tablet Lenovo macht in Sachen Business ernst und bietet so die perfekte Mischung aus Arbeitstier und Medienkünstler.

Dafür kann das 10,1 Zoll große IPS-Display des Thinkpads überzeugen, das mit einer Abdeckung aus Gorilla-Glas und einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln aufwartet. Die Helligkeit liegt mit 380 cd/m² auf dem Niveau eines Appel iPad 3. Der durchschnittliche Kontrast von 1 zu 286 kann sich sehen lassen.

Bedienung

Aktuell wird das Lenovo Thinkpad in der Android Version 3.1 alias Honeycomb ausgeliefert, ein Update auf Android 4.0 alias Ice Cream Sandwich soll aber im Mai folgen.

Ratgeber: Android-Tuning für Tablets

Bereits jetzt klappt die Bedienung des Thinkpad problemlos. Ein Grund sind die vier Hardkeys auf der Front. Mit ihnen kann man den Lagesensor verriegeln, den Browser öffnen, einen Schritt zurück im Menü machen und direkt auf den Homescreen wechseln - was sich in der Praxis als echter Mehrwert entpuppt.

© connect Mit dem Programm "Social Touch" hat das Lenovo eine tolles Tool für Nachrichten jeder Art an Bord.

Für schnelles Arbeiten und gute Multimedia-Performance sorgt zudem die Nvidia-Tegra-2-Basis mit 1 GHz-Dual-Core-Prozessor und 1 Gigabyte Arbeitsspeicher. Dem Nutzer stehen über 55 Gigabyte Speicher zur Verfügung, die sich über den SD-Slot erweitern lassen. Neben dem HDMI-Anschluss gibt es auch noch eine USB-Buchse für Sticks und Festplatten. So lassen sich über den Dateibrowser Inhalte bequem austauschen.

Auch interessant Top 10 Tablets bis 250 Euro: Die zehn Besten in der Übersicht

Ausstattung

HSPA, Bluetooth und n-WLAN sind ebenso an Bord, wie eine Fülle an Businessfeatures. Neben der Office-Anwendung Documents to Go gibt es noch den Druckerdienst PrinterShare und den IT-Client Citrix Receiver. Insgesamt gibt es in puncto Ausstattung beim Thinkpad kaum Lücken.

Ratgeber: Die besten Apps für Tablets

Für Sicherheit sorgen die Mobile Security von McAffee und Computrace Mobile, mit dem sich das Tablet aus der Ferne löschen lässt. In Sachen Multimedia steuert Lenovo eigene Lösungen für Musik, Fotos und Videos bei, die der Nutzer bei Nichtgefallen aber problemlos entfernen kann.

© connect Den Part des Notizbuches übernimmt "Notes Mobile". Die Texterkennung funktioniert in Verbindung mit dem digitalen Stift sehr gut.

Laborwerte und Fazit

In der Laborwertung konnte das Lenovo Thinkpad Tablet einen guten Eindruck hinterlassen und bewies mit knapp acht Stunden Ausdauer im typischen Alltagseinsatz einen langen Atem. Somit gibt's insgesamt eine dicke Empfehlung für den Einsatz im Business.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Lenovo Miix 2 (8 Zoll) im Test 63,8% Das kleine Miix 2 liegt gut in der Hand und wiegt dabei nicht schwer. Als Tablet zum Immer-dabei-haben top - als…

Testbericht Lenovo Thinkpad 8 im Test 61,2% Mit gigantischem Speicher lässt das Thinkpad 8 im Test viele Konkurrenten hinter sich. Abzüge gibt es jedoch für die… Testbericht Lenovo Ideapad Yoga 2 im Test Für das Lenovo Ideapad Yoga 2 ist eine 360-Grad-Wende kein Problem. Und es ist als Notebook eine Option für diejenigen, die nach dem Support-Ende von…

Android-Tablet Lenovo Tab S8 im Test 74,2% Lenovo beweist mit dem Design des Tab S8 Geschmack. Ob auch Bedienkomfort und Leistung des Android-Tablets stimmen,… Tablet Lenovo Yoga 2 Anypen im Test 75,0% Schreiben mit dem, was gerade zur Hand ist: Das Yoga Tablet 2 Anypen akzeptiert nahezu jedes Schreibgerät, dessen…