Marantz SR-4001 Datenblatt

Komfortgewinn für jeden Tag kann eine HDMI-Umschaltung bringen. Vornehmere DVD-Player, alle HDTV-Empfänger oder die neuen, hoch auflösenden Medien HD-DVD und BluRay liefern nur in diesem digitalen Format optimale Bildqualität. Viele Projektoren und Flach-TVs haben aber nur einen einzigen HDMI-Eingang.

© H.Härle Der teure Silicon-Image-Chipsatz macht den Marantz HDMI-tauglich.

Während er den Bild-Anteil umschaltet und weiterreicht, fischet der Receiver den mitreisenden Mehrkanal-Ton aus dem HDMI-Datenstrom. Dolby Digital & Co lassen sich zwar auch über jedes gewöhnliche Digitalkabel zum Receiver bringen; für zukünftigen Edel-Digitalton, wie er etwa auf BluRay-Scheiben enthalten sein kann, ist HDMI jedoch Pflicht - sonst bleibt nur der analoge Weg.

iPod-Dock

Marantz bietet als Zubehör sogenannte Docking-Staions an, die den Kult-Porti wie einen Multimedia-Server anzapfen - ein 60-Gigabyte-Pod schluckt immerhin sieben laufende CD-Regalmeter.

© H.Härle Die Marantz-Endstufen lieferten im Test die höchste Leistung.

Gerade über neue Flach-TVs und Beamer hinkt das Bild oft hinter dem Ton her. "Schuld" sind die in den Displays schuftenden Videoprozessoren, ohne deren Hilfe das Bild nicht heimkinotauglich wäre. Sie brauchen für eine vernünftige Berechnung nun mal ein, zwei Halbbilder Vorlauf. Auf eine Lip-Sync- Möglichkeit, die ein Bild-Delay durch eine ebenso lange Tonverzögerung auszugleichen, verzichtet Marantz gänzlich. Je raffinierter das angeschlossene Display, desto deutlicher ist potenziell der Ton-Bild-Versatz - was den Marantz daher gerade für Videophile an Attraktivität einbüßen läßt.

Der Hörtest

Während der Marantz im Stereo-Hörtest eher einen weniger substanziellen Klang bot, kam seine Stunde im Surround-Durchgang. Der Marantz erzeugte mit David Lynchs unfassbar finsterem "Mulholland Drive" (Concorde) einen derart starken, durch und durch boshaften Sog, dass die Jugendfreigabe dieses Films ab 16 schon beinahe mutig erschien. Er überzeugt durch größte emotionale Wucht.

Marantz SR 4001

Hersteller Marantz Preis 550.00 € Wertung 48.0 Punkte Testverfahren 1.0

