Quadral Argentum 371 im Test

© Hersteller / Archiv Quadral Argentum 371

Jetzt kaufen EUR 398,00 Pro detailreich und bassstark

detailreich und bassstark klar fokussierte Mitten

klar fokussierte Mitten serviert kleinste Einzelheiten auf dem Silbertablett Contra Fazit Die Box schafft eine seltene Direktheit und kraftvolle Verbindlichkeit, gepaart mit dem tiefsten Bass im Testfeld.

Anzeige

Quadrals kleinster Standlautsprecher setzt bereits auf hochwertige Weichenbauteile. Neben Standard-Elkos und Keramikwiderständen kommen hier ausschließlich Luftspulen zum Einsatz. Diese absolut klirrfrei arbeitenden Spulen sind Voraussetzung fu?r eine detailreiche Wiedergabe und in Sachen Impulstreue nur noch von sehr teuren Folienspulen zu schlagen.

Quadral Argentum 371: Aufbau

Die Argentum stellt den Tiefmitteltönern zwei getrennte Kammern zur Verfu?gung: So kommt es nicht zur wechselseitigen Beeinflussung der Treiber. Ebenfalls getrennt eingesetzt werden zwei Bassreflexrohre: Eines arbeitet in der oberen Kammer und eines im Tieftonabteil, zusammen abgestimmt auf 40 Hz.

© Hersteller / Archiv Die Schallführung für den Quadral-Hochtöner gilt als sogenannte Störkante und bringt bis zu drei Dezibel Pegelgewinn.

Auf den ersten Blick schimmert das Membranmaterial vertraut alusilbern, bei Beru?hrung entpuppt es sich jedoch als leichte Papiermembran. Die glänzende 25-mm-Kalotte ist durch vertikale Streben gegen Beru?hrung geschu?tzt, auf die akustische Abstimmung hat dies allerdings keinen Einfluss. Der Hochtöner besteht aus einem Kunststoffgewebe-Gemisch und steckt in einer leichten Schallfu?hrung, die bis zu drei Dezibel an Pegel herausholt.

© Hersteller / Archiv Zwei getrennte Volumen, je ein Bassreflexrohr. Beide Tiefmitteltöner übernehmen den Bassbereich bis 250 Hz, einer läuft bis 2,6 kHz hinauf.

Quadral Argentum 371: Hörtest

Die schwarze Standbox wirkt zwar äußerlich weniger schick als ihre Kontrahenten, wie im Leben zählen jedoch die inneren Werte: Aufwendige Verstrebungen und handverklebte Holzkeile machen die Argentum zur akustisch stabilsten Box im Testfeld. Mit klarem Fokus und tiefreichendem Bass setzt sich die Argentum sofort in den Gehörgängen fest. Yellos "Oh Yeah" erklingt so nah und griffig, dass wir am liebsten immer wieder auf die Repeat-Taste dru?cken wu?rden.

Weniger klar gestaffelt, aber detailreicher als die Canton GLE 476 baut die Quadral das Geschehen auf. Ohne einen Ansatz von Wummern rennt der konturierte E-Bass durch Yellos "The Race". Die Box schafft eine seltene Direktheit und kraftvolle Verbindlichkeit, gepaart mit dem tiefsten Bass im Testfeld. Bis zu nachbarschaftsfeindlichen Pegeln funktioniert das sehr gut, dann bu?ndelt die Schallfu?hrung zunehmend und u?bertreibt es mit den S-Lauten. Bei Yellos "The Expert" können wir daher nicht ganz so weit aufdrehen wie bei den Kontrahenten.

Anzeige

Mehr zum Thema Standboxen Quadral Chromium Style 102 im Test Die Chromium Style 102 von Quadral ist eher schmal gebaut. Wie wirkt sich das auf den Klang der Standboxen aus?

Lautsprecher Quadral präsentiert neue Argentum-Serie Quadral hat die Lautsprecher-Serie Argentum überarbeitet. Die neue Version soll eine deutlich verbesserte Klangqualität haben. Aktivbox Quadral Orkan Aktiv im Test Die Orkan ist ein vollaktives Konzept mit eingebauten Endstufen. Dank Druckkammer und parametrischer Entzerrung punktet sie vor allem im Tiefton -…

Standlautsprecher Manger MSM p1 im Test Die passive Manger MSM p1 soll dank des legendären, sternförmigen Biegewellen-Chassis besonders zeitrichtig spielen. Wir haben getestet. Standbox PSB Imagine X1T im Test Die Imagine X1T wurde auf menschliche Hörgewohnheiten und Ansprüche in Wohnumgebungen abgestimmt. Wie sich das auf den Klang auswirkt, zeigt der Test.