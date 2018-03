Sennheiser LX 90 Datenblatt

© Archiv

Stilvolle Ohrbügel aus Gummi und Kunststoff halten den Knopf an seiner Position, ein stiftartiger Volume-Regler sorgt für schnelle Kontrolle, und ein mitgeliefertes Etui erleichtert den Transport. Die dezente Bronze-Schwarz-Kombination macht wahrhaft einen eleganten Eindruck. Der Klang bleibt allerdings ein wenig hinter den beiden Vertretern von "Street" und "Sport" zurück. Nicht so bassstark wie der MXL51, und auch nicht ganz so sauber und klangfarbentreu wie der MX75, sorgt der LX90 dennoch für einen angenehmen Sound. Feine, leichte Klänge liegen ihm dabei mehr als bassbetonte Stücke - schon deshalb, weil er auch an Portis nicht ganz so laut wird.

Anzeige

Sennheiser LX 90

Hersteller Sennheiser Preis 55.00 € Wertung 45.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Kopfhörer Sennheiser CX 980 Im Hörtest bot der Sennheiser CX 980 (190 Euro) eine breitere Tieftonbasis als der AKG K 370 oder der Phonak Audeo.

Testbericht Im Test: Kopfhörer Sennheiser HD 448 Der 90 Euro-Kopfhörer erfreute im Hörtest mit offenen, klaren Höhen und dynamischem Auftritt. Vergleichstest Megatest: In-Ear-Kopfhörer bis 1200 Euro Das Angebot an Ohrkanal- oder In-Ear-Hörern wird immer größer. Ob es klangliche Fortschritte gibt, klärt stereoplay in diesem Megatest.

Testbericht Sennheiser IE 800 im Test Die höchste Innovationsdichte pro Kubikmillimeter attestiert Sennheiser dem neuen In-Ear-Hörer IE 800. Macht ihn das zum König der Ohrknöpfe? On-Ear-Kopfhörer Sennheiser Momentum On-Ear im Test Das kleinere Modell des Sennheiser Momentum gibt es in einer Reihe modischer Farben. Wie der On-Ear-Kopfhörer klingt, verrät der Test.