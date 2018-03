Sony Xperia L im Test Datenblatt Wertung

© Sony Sony Xperia L

Jetzt kaufen EUR 129,90 Pro gute Verarbeitung

gute Verarbeitung ordentliche Performance

ordentliche Performance einfache Bedienung

einfache Bedienung erweiterbarer Speicher (Micro-SD)

erweiterbarer Speicher (Micro-SD) gute Multimedia-Funktionen

gute Multimedia-Funktionen starke Akkulaufzeiten

starke Akkulaufzeiten einfach wechselbarer Akku

einfach wechselbarer Akku praxisgerechte Displayauflösung Contra etwas zu kleiner Speicher

etwas zu kleiner Speicher Einschalttaste hat etwas Spiel

Einschalttaste hat etwas Spiel kein LTE 70,2%

Anzeige

Ob das "L" für "lang" steht? Das Android-4.1-Modell wirkt aufgrund des schlanken Gehäuses, dessen Rückseite elegant tailliert ist, ziemlich gestreckt, die Maße entsprechen aber dem bei Smartphones mit 4,3-Zoll-Display Üblichen.

Rechts am Gehäuse und per Daumen bequem erreichbar hat Sony den markanten Einschaltknopf verbaut, das Markenzeichen der aktuellen Xperia-Serie. Insgesamt sticht das L optisch angenehm aus der Masse der Touchscreen-Phones hervor.

Dank der Softtouch-Oberfläche des Akkudeckels, der auch den Gehäuserand etwas umschließt und entsprechend fest und wackelfrei sitzt, liegt das L gut und sicher in der Hand, die hochwertige Kunststoffhaptik verortet das Handy aber eindeutig in der Mittelklasse.

Das zeigt auch der Blick aufs Display: Die Auflösung geht mit 480 x 854 Pixeln zwar in Ordnung, lässt bei genauem Hinsehen aber eine feine Pixelstruktur erkennen.

Bildergalerie Galerie Bildergalerie Galerie: Sony Xperia L Apps im Hauptmenü lassen sich nach verschiedenen Kriterien filtern.

Gute Ausstattung ohne Finessen

Echten Luxus kann das Xperia L also nicht unbedingt bieten, für den alltäglichen Smartphone-Gebrauch ist die Ausstattung aber ausreichend. So geht's unterwegs per HSPA+ ins Netz, der Internet-Turbo LTE fehlt.

Sonys Xperia-Serie im Vergleich

Der mit knapp 5 GB frei verfügbare Speicher lässt sich per Micro-SD-Karten erweitern, wer sehr viele Apps oder vor allem aufwendige Spiele installieren möchte, könnte aber schnell an physische Grenzen stoßen, weil sich Anwendungen bei Android 4 nicht mehr ohne Weiteres auf die Speicherkarte verschieben lassen.

Gut gerüstet zeigt sich das Xperia L in Sachen Multimedia, in seiner Paradedisziplin lässt sich Sony natürlich nicht lumpen und spendiert eigene Player für Musik und Videos sowie Software-Unterstützung, um das Smartphone mit dem Fernseher zu verbinden. Das eigene Contentangebot ist über den Link zu Music Unlimited selbstredend eingebunden, ebenso findet sich ein UKW-Radio, welches das mitgelieferte Headset als Antenne nutzt.

© Archiv Das Xperia L bietet ein 4,3-Zoll-Display.

Kein Flitzer, aber ausdauernd

Insgesamt spendiert Sony ein rundes Software-Paket, beispielsweise mit einem Reader für Office-Dokumente. Anders als manch anderer Neuling, wirkt das Xperia L dennoch nicht überfrachtet. Die bei Sony in den oberen Preisregionen übliche Testversion der Onboard-Navi Wisepilot fehlt hier.

Die besten Smartphones bis 200 Euro

Die solide 8-Megapixel-Kamera kommt mit HDR-Funktion, einer kräftigen LED und einem Autofokus, der sich über die zweistufige Auslösetaste steuern lässt. Das macht die Kamera schnell einsatzbereit und sorgt für eine bequeme Handhabung.

Die Ergebnisse sind bei guten Lichtverhältnissen respektabel, mit der Topliga kann das Xperia L aber auch hier nicht mithalten. Die Bedienung klappt übrigens flott, auch wenn das L kein echter Flitzer ist. Die Software scheint gut auf die Hardware abgestimmt zu sein und die Xperia-Oberfläche, die Sony über Android legt, wirkt übersichtlich.

© Sony Das Xperia L gibt's neben der üblichen schwarzen und weißen Variante auch in Rot.

Fazit: Mission erfüllt!

Das Xperia L kann mit seinem markanten Design und guten Multimedia-Funktionen punkten. Hinzu gesellen sich eine bärenstarke Akkulaufzeit auf High-End-Niveau sowie grundsolide Funkeigenschaften. Chapeau: Mission erfüllt. Und mit den veranschlagten 279 Euro hat Sony eine Preisklasse gefunden, die in der Form im Moment gar nicht so dicht besetzt ist wie man vielleicht vermuten könnte.

Und im Handel liegt der tatsächliche Preis dann nochmal 40 Euro darunter. Wer ein neues Handy für unter 250 Euro sucht, sollte sich das Xperia L auf jeden Fall in die engere Wahl nehmen. Wer eine besser Ausstatung will, sollte sich das Xperia SP anschauen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Sony Xperia M im Test 68,4% Wer auf iPhone-Format mit 4-Zoll-Display steht, aber nur ein kleines Budget zur Verfügung hat, sollte sich das Xperia M…

Smartphone-Kamera Sony Xperia Z1: Die Kamera im Test Bereits die Eckdaten des Sony Xperia Z1 lassen Fotofans genüsslich mit der Zunge schnalzen, denn das jüngste Topmodell der Japaner hat einen… Testbericht Sony Xperia Z1 Compact im Test 83,6% Sony schrumpft das große Z1 zu einem handlichen 4,3-Zoll-Telefon und lässt die Technik aus dem Topmodell nahezu…

Testbericht Sony Xperia E3 im Test 83,6% Das Sony Xperia E3 spielt zwei Preisklassen tiefer als die gelungenen Xperia-Z3-Modelle. Ob der günstige Neuling im Test… Testbericht Sony Xperia Z3+ im Test 75,8% Beim Xperia Z3+ hat Sony im Vergleich zum Vorgänger überall ein bisschen optimiert. Im Test muss das neue…